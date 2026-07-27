Зарплаты до 150 тысяч гривен и дефицит кадров: кого сейчас ищут работодатели в Украине

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 июля 2026, 19:02 Читати українською

Зарплаты до 150 тысяч гривен и дефицит кадров: кого сейчас ищут работодатели в Украине

Украинский рынок труда во время полномасштабной войны существенно изменился. Работодатели сейчас вынуждены конкурировать за работников, повышать зарплаты и предлагать дополнительные бонусы. Об этом в интервью рассказала директор департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Виктория Васильева.

Украинский рынок труда во время полномасштабной войны существенно изменился.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По ее словам, главная проблема сегодня — не отсутствие людей, а нехватка квалифицированных специалистов.

«Если раньше работодатель позволял себе выбирать среди кандидатов лучшего, то сегодня борются за каждого специалиста: пересматривают заработные платы и соцпакеты, предлагают медицинское страхование, аренду жилья и проезд к работе и обратно», — отметила она.

По словам представительницы службы занятости, ежедневно система обрабатывает около 1,5 тысяч вакансий. В то же время, бизнес часто не может закрыть потребности в кадрах из-за мобилизации, миграции и внутреннего перемещения людей.

Водители, строители и медики стали одними из самых востребованных

Наибольшим спросом сейчас пользуются рабочие профессии и специальности, необходимые для поддержки экономики и будущего восстановления страны.

Среди лидеров по количеству вакансий водители, особенно международных перевозок. В некоторых регионах дефицит таких специалистов достигает 30−40%. Также работодатели активно ищут строителей: каменщиков, кровельщиков, электросварщиков, токарей и инженеров-проектировщиков.

По отдельным профессиям зарплаты уже значительно превышают средние показатели. Водители-международники могут получать от 100 до 150 тысяч гривен, а медицинские работники, в том числе реабилитологи и психологи, также стали более востребованы из-за последствий войны.

«Заработная плата в 30 тысяч гривен — это не новость на украинском рынке. По определенным профессиям это вообще стартовый уровень», — сказала Васильева.

Она добавила, что высокие зарплаты предлагаются также в сфере кибербезопасности и аналитики данных.

А в государственных медицинских учреждениях оплата труда отдельных специалистов может составлять 40−50 тысяч гривен, тогда как в частной стоматологии доходы могут быть значительно выше.

Почему работодатели все чаще обращают внимание на людей 50+

Еще одна тенденция рынка труда — рост роли кандидатов старшего возраста. Из-за демографических изменений и выезда молодежи за границу компании все чаще рассматривают работников с большим опытом.

Для поддержки таких кандидатов Государственный центр занятости реализует программу «Опыт имеет значение», которая помогает людям 50+ обновить навыки, подготовить резюме и адаптироваться к современным требованиям.

Читайте также: Украинцы 50+ все активнее трудоустраиваются: какие вакансии самые популярные

По словам Васильевой, главное препятствие для многих людей постарше — собственная неуверенность.

«Это ощущение, будто они уже „устаревшие“ или вроде бы на что-то несостоятельны. На самом деле, многие работодатели ценят таких кандидатов за стабильность, ответственность и опыт», — пояснила она.

Однако для успешного поиска работы необходимо обновлять навыки, в том числе цифровые. В центрах занятости уже доступно обучение, включающее овладение современными технологиями и работу с искусственным интеллектом.

Васильева рекомендует соискателям работы не сосредотачиваться только на дипломах, а показывать конкретные умения и результаты.

«Рынок труда — это не о дипломах, а о навыках», — успокоила она.

По ее прогнозу, в ближайшие годы наибольший спрос сохранится на строителей, специалистов по разминированию, а также на специалистов цифровых направлений, ведь Украине понадобятся кадры для восстановления и технологического развития.

Читайте также: Рынок труда Украины все больше тенизируется несмотря на острый кадровый дефицит

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 33 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами