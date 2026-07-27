Зарплаты до 150 тысяч гривен и дефицит кадров: кого сейчас ищут работодатели в Украине

Украинский рынок труда во время полномасштабной войны существенно изменился. Работодатели сейчас вынуждены конкурировать за работников, повышать зарплаты и предлагать дополнительные бонусы. Об этом в интервью рассказала директор департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Виктория Васильева.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По ее словам, главная проблема сегодня — не отсутствие людей, а нехватка квалифицированных специалистов.

«Если раньше работодатель позволял себе выбирать среди кандидатов лучшего, то сегодня борются за каждого специалиста: пересматривают заработные платы и соцпакеты, предлагают медицинское страхование, аренду жилья и проезд к работе и обратно», — отметила она.

По словам представительницы службы занятости, ежедневно система обрабатывает около 1,5 тысяч вакансий. В то же время, бизнес часто не может закрыть потребности в кадрах из-за мобилизации, миграции и внутреннего перемещения людей.

Водители, строители и медики стали одними из самых востребованных

Наибольшим спросом сейчас пользуются рабочие профессии и специальности, необходимые для поддержки экономики и будущего восстановления страны.

Среди лидеров по количеству вакансий водители, особенно международных перевозок. В некоторых регионах дефицит таких специалистов достигает 30−40%. Также работодатели активно ищут строителей: каменщиков, кровельщиков, электросварщиков, токарей и инженеров-проектировщиков.

По отдельным профессиям зарплаты уже значительно превышают средние показатели. Водители-международники могут получать от 100 до 150 тысяч гривен, а медицинские работники, в том числе реабилитологи и психологи, также стали более востребованы из-за последствий войны.

«Заработная плата в 30 тысяч гривен — это не новость на украинском рынке. По определенным профессиям это вообще стартовый уровень», — сказала Васильева.

Она добавила, что высокие зарплаты предлагаются также в сфере кибербезопасности и аналитики данных.

А в государственных медицинских учреждениях оплата труда отдельных специалистов может составлять 40−50 тысяч гривен, тогда как в частной стоматологии доходы могут быть значительно выше.

Почему работодатели все чаще обращают внимание на людей 50+

Еще одна тенденция рынка труда — рост роли кандидатов старшего возраста. Из-за демографических изменений и выезда молодежи за границу компании все чаще рассматривают работников с большим опытом.

Для поддержки таких кандидатов Государственный центр занятости реализует программу «Опыт имеет значение», которая помогает людям 50+ обновить навыки, подготовить резюме и адаптироваться к современным требованиям.

Читайте также: Украинцы 50+ все активнее трудоустраиваются: какие вакансии самые популярные

По словам Васильевой, главное препятствие для многих людей постарше — собственная неуверенность.

«Это ощущение, будто они уже „устаревшие“ или вроде бы на что-то несостоятельны. На самом деле, многие работодатели ценят таких кандидатов за стабильность, ответственность и опыт», — пояснила она.

Однако для успешного поиска работы необходимо обновлять навыки, в том числе цифровые. В центрах занятости уже доступно обучение, включающее овладение современными технологиями и работу с искусственным интеллектом.

Васильева рекомендует соискателям работы не сосредотачиваться только на дипломах, а показывать конкретные умения и результаты.

«Рынок труда — это не о дипломах, а о навыках», — успокоила она.

По ее прогнозу, в ближайшие годы наибольший спрос сохранится на строителей, специалистов по разминированию, а также на специалистов цифровых направлений, ведь Украине понадобятся кадры для восстановления и технологического развития.

Читайте также: Рынок труда Украины все больше тенизируется несмотря на острый кадровый дефицит