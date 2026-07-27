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27 июля 2026, 16:51 Читати українською

НКЦБФР готовит новый закон об инвестиционных фондах: что может измениться

По информации Liga.net, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) начала подготовку нового законопроекта об институтах совместного инвестирования (ИСИ). Документ должен обновить правила работы инвестиционных фондов и привести украинское законодательство в соответствие с европейскими нормами.

По информации Liga.net, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) начала подготовку нового законопроекта об институтах совместного инвестирования (ИСИ).

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Об этом сообщил новоназначенный глава НКЦБФР Алексей Семенюк.

По его словам, работа над законопроектом уже проводится совместно с профильным комитетом Верховной Рады. Одним из ключевых направлений реформы станет постепенное повышение требований к институтам совместного инвестирования.

«ИСИ — легальный и давно апробированный в мире инструмент коллективного инвестирования. Требования к ИСИ нужно постепенно повышать. Вместе с профильным комитетом Верховной Рады мы уже готовим законопроект об ИСИ, гармонизированный с европейским законодательством», — сказал Семенюк.

*Институты совместного инвестирования — это инвестиционные фонды, которые привлекают средства частных и корпоративных инвесторов для дальнейшего вложения в финансовые активы. В зависимости от стратегии фонда деньги могут вкладываться в ценные бумаги, корпоративные права компаний или недвижимость. Такой механизм позволяет инвесторам получать доходы за счет профессиональных управляющих.

По словам главы НКЦБФР, обновление законодательства должно стать одним из шагов к развитию украинского рынка капитала и повышению его привлекательности для инвесторов.

«Наша задача — создать рынок капитала, которому будут доверять украинцы, международные инвесторы и бизнес. Именно доверие является главной валютой любого финансового рынка», — подчеркнул он.

Действующий Закон Украины «Об институтах совместного инвестирования» был принят еще в 2013 году. С тех пор в него неоднократно вносили изменения, а последнее обновление вступило в силу в январе 2025 года.

Ожидается, что новый законопроект гармонизирует украинские правила по европейским стандартам, а также создаст привлекательные условия для работы европейских инвестиционных фондов. Это в свою очередь может способствовать развитию рынка коллективных инвестиций, расширению возможностей для привлечения капитала и повышению защиты инвесторов.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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