НБУ хочет разрешить банкам финансовой инклюзии открывать счета и депозиты через агентов

Национальный банк предлагает предоставить банкам финансовой инклюзии право привлекать коммерческих агентов для открытия счетов, оформления депозитов и других банковских услуг. Соответствующий проект постановления регулятор вынес на общественное обсуждение, сообщает пресс-служба НБУ .

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Что предлагает НБУ

Коммерческий агент сможет от имени банка финансовой инклюзии: консультировать клиентов, предлагать банковские продукты, готовить и заключать договоры банковского счета, оформлять договоры банковского вклада и заключать договоры счета условного хранения или эскроу.

Для этого банк и коммерческий агент должны заключить соответствующий договор.

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НБУ также планирует определить список клиентов, которым банки финансовой инклюзии смогут открывать счета по такому механизму.

Изменения связаны со вступлением в силу отдельных положений закона о развитии финансовой инклюзии в Украине. Документ пока вынесен на обсуждение.

Напомним

Закон о банке финансовой инклюзии вступил в силу 26 декабря прошлого года. Цель закона о банках фининклюзии — обеспечить равный доступ к финансовым услугам всем жителям страны, независимо от дохода или места жительства.

Закон о банках финансовой инклюзии позволяет не только банкам, но и другим компаниям предоставлять финансовые услуги. Для этого компания должна иметь чистый годовой доход не менее €5 млн.