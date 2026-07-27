Эксгоссекретаря МИД подозревают в присвоении 37 млн грн, собранных в поддержку Украины

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении организованной группы, которая, по версии следствия, завладела средствами иностранных доноров, предназначенными для поддержки Украины после начала полномасштабного вторжения России.

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По данным НАБУ и САП, организатором схемы считается бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел. В целом правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам.

Следствие утверждает, что бывший госсекретарь МИД убеждал иностранных доноров и работников украинских дипломатических учреждений переводить благотворительные взносы на счет подконтрольной общественной организации. В то же время, по выводам экспертизы, эти средства должны поступать в специальный фонд Министерства иностранных дел как целевое финансирование.

По версии правоохранителей, после поступления денег их обналичивали подконтрольных физических лиц-предпринимателей и компаний, а впоследствии через конвертационные центры — в наличные. В НАБУ считают, что таким образом участники схемы присваивали средства, предназначенные для поддержки Украины.

Для утаивания происхождения денег, как утверждает следствие, использовались фиктивные документы и грантовые соглашения с ложными сведениями. Правоохранители установили факты легализации более 37 млн грн, что на момент совершения вероятных преступлений соответствовало примерно 1,28 млн долларов.

В Министерстве иностранных дел заявили, что расследование НАБУ частично явилось результатом внутреннего аудита ведомства и его сотрудничества с правоохранительными органами.

«Аудитом Министерства были выявлены, а Государственной аудиторской службой Украины подтверждены факты возможных злоупотреблений с определенными объемами помощи, которые собирались на счета в начале полномасштабного вторжения», — отметили в МИД.

В министерстве также отметили, что предоставляли и продолжают предоставлять правоохранителям всю необходимую информацию для расследования.

По данным Центра противодействия коррупции, в хищениях подозревают:

бывшего государственного секретаря МИД (2020−2024 гг.), считающегося организатором схемы;

бывшего руководителя аппарата госсекретаря МИД, являющегося действующим дипломатическим работником;

советника бывшего министра иностранных дел, руководителя подконтрольной ОО;

бухгалтера ОО.

Им инкриминируют мошенничество, завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением и легализацию средств, полученных преступным путем.

В то же время вина подозреваемых может быть установлена только обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.