Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении организованной группы, которая, по версии следствия, завладела средствами иностранных доноров, предназначенными для поддержки Украины после начала полномасштабного вторжения России.
Эксгоссекретаря МИД подозревают в присвоении 37 млн грн, собранных в поддержку Украины
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По данным НАБУ и САП, организатором схемы считается бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел. В целом правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам.
Следствие утверждает, что бывший госсекретарь МИД убеждал иностранных доноров и работников украинских дипломатических учреждений переводить благотворительные взносы на счет подконтрольной общественной организации. В то же время, по выводам экспертизы, эти средства должны поступать в специальный фонд Министерства иностранных дел как целевое финансирование.
По версии правоохранителей, после поступления денег их обналичивали подконтрольных физических лиц-предпринимателей и компаний, а впоследствии через конвертационные центры — в наличные. В НАБУ считают, что таким образом участники схемы присваивали средства, предназначенные для поддержки Украины.
Для утаивания происхождения денег, как утверждает следствие, использовались фиктивные документы и грантовые соглашения с ложными сведениями. Правоохранители установили факты легализации более 37 млн грн, что на момент совершения вероятных преступлений соответствовало примерно 1,28 млн долларов.
В Министерстве иностранных дел заявили, что расследование НАБУ частично явилось результатом внутреннего аудита ведомства и его сотрудничества с правоохранительными органами.
«Аудитом Министерства были выявлены, а Государственной аудиторской службой Украины подтверждены факты возможных злоупотреблений с определенными объемами помощи, которые собирались на счета в начале полномасштабного вторжения», — отметили в МИД.
В министерстве также отметили, что предоставляли и продолжают предоставлять правоохранителям всю необходимую информацию для расследования.
По данным Центра противодействия коррупции, в хищениях подозревают:
- бывшего государственного секретаря МИД (2020−2024 гг.), считающегося организатором схемы;
- бывшего руководителя аппарата госсекретаря МИД, являющегося действующим дипломатическим работником;
- советника бывшего министра иностранных дел, руководителя подконтрольной ОО;
- бухгалтера ОО.
Им инкриминируют мошенничество, завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением и легализацию средств, полученных преступным путем.
В то же время вина подозреваемых может быть установлена только обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.
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