К закрытию межбанка в понедельник, 27 июля, курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и продаже, евро упал на 7 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Доллар вырос в покупке и продаже на межбанке
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Открытие 27 июля
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Закрытие 27 июля
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Изменения
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44,81/44,84
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44,87/44,90
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6/6
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51,12/51,15
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51,05/51,06
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7/9
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,57−45,06 грн. Евро покупают за 50,80 грн, а продают за 51,44 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,95−44,95, евро — 51,25−51,35 грн.
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Источник: Минфин
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