Приватбанк подвел итоги полугодия: рекордную прибыль и рост кредитования

В своем официальном прессрелизе Приватбанк сообщил об итогах первого полугодия 2026 года, по которым финансовое учреждение сохранило лидерские позиции и продемонстрировало стабильный рост, несмотря на сложные условия.

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Доход до налогообложения достиг 49,5 млрд грн, что на 7,6% превышает результаты аналогичного периода в прошлом году. Сумма налога на прибыль выросла более чем в два раза, а чистая прибыль после выплат составила 24,6 млрд грн. Кроме того, во втором квартале банк перечислил в бюджет 20,36 млрд грн дивидендов по результатам прошлого года.

Председатель Правления ПриватБанка Микаэль Беркнерт отметил, что финансовые результаты позволяют банку оставаться драйвером экономического восстановления через кредитование и развивать социальные инициативы. Среди ключевых направлений работы банка в отчетном периоде выделяются:

Модернизация отделений. По состоянию на конец второго квартала уже 88 отделений полностью адаптированы к нормам повышенной доступности и безбарьерности; Социальная и благотворительная деятельность. В течение первого полугодия на благотворительность направлено 357,88 млн. грн.; Волонтерские достижения. Корпоративное волонтерство команды позволило установить два национальных рекорда — по количеству привлеченных волонтеров и количеству детей, охваченных образовательными проектами.

Финансовая устойчивость учреждения опирается на доверие клиентов: объем средств на счетах с начала года увеличился на 7,3%. Привлеченные ресурсы банк направляет на поддержку украинской экономики, адаптирующейся к вызовам войны и преодолевающей последствия блекаутов и разрушений инфраструктуры.

За последний год общий кредитный портфель банка вырос почти на 45%, финансирование бизнеса увеличилось примерно вдвое, а чистый кредитный портфель превысил 188 млрд. грн.

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