К программе «Национальный кэшбэк» присоединились еще два банка

К государственной программе «Национальный кэшбэк» присоединились ещё два банка — Alliance Bank и KredoBank. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменилось количество банков

Общее количество банков-участников программы выросло до 22. Расширение сети партнеров делает «Национальный кэшбек» более доступным для пользователей в разных регионах Украины и позволяет выбрать банк, которым они пользуются ежедневно.

За последние два месяца количество пользователей программы увеличилось почти на полмиллиона человек. Таким образом, уже более 5 млн украинцев получают ежемесячно выплаты «Национального кэшбека».

Пользователям программы начисляется компенсация за покупку товаров украинского производства по дифференцированной модели — 15% или 5%.

Максимальная сумма кэшбека — 3000 грн.

Всего в программе уже зарегистрировано более 422 тысяч товаров от более 2 тысяч украинских производителей, а также около полутора тысяч торговых сетей и отдельных магазинов по всей стране.

Читайте: Кабмин продлил «Национальный кэшбек» еще на два года

На что можно потратить деньги

Скопившиеся средства можно потратить на оплату коммунальных или почтовых услуг, купить продукты питания, лекарства или книги украинского производства. А также можно направить на благотворительность, в частности, на донаты для ВСУ.

Список магазинов, где можно купить продукты украинского производства за кэшбек, смотрите на портале Сделано в Украине.

Напомним

Средства, накопленные в предыдущем цикле «Национального кэшбека», в частности кэшбек на горючее и «Зимняя поддержка», доступны для использования до 31 июля 2026 включительно. После этого неиспользованный остаток вернется в государственный бюджет, а программа продолжит работу в обычном режиме.