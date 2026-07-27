МВФ не требует поднять коммуналку для всех, но Украина тормозит в трех ключевых реформах

Экономист Центра экономической стратегии Богдан Слуцкий в эфире телемарафона развенчал несколько распространенных мифов о требованиях МВФ к Украине и объяснил, где страна отстает от графика. Напомним, что, несмотря на задержку с реформами МВФ, недавно выделил Украине еще $690 млн.

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МВФ не диктует тарифы — он требует справедливости

Самый распространенный миф: МВФ вынуждает Украину поднять коммунальные тарифы для всех. На самом деле, меморандум не устанавливает конкретных цифр и дат повышения.

До конца 2026 года правительство должно подготовить план: определить рыночные цены, сосчитать, кто нуждается в поддержке, и ввести адресные субсидии для уязвимых домохозяйств.

«Сейчас человек, живущий на 300 квадратных метрах, получает гораздо большую поддержку, чем человек, живущий на 30 квадратах. МВФ говорит: защитите тех, кто не может платить, а не дотируйте все одинаково», — объясняет Слуцкий.

Идея проста: субсидии должны получать исключительно те, кто действительно в них нуждается, а не все подряд.

«Налог на OLX» — не о сборе денег, а о легализации

Закон о цифровых платформах в народе окрестили «налогом на OLX». Но Слуцкий объясняет: на самом деле он защищает людей, а не облагает их новым собранием.

«Закон дает возможность продавать через OLX доставку товаров до 2 тысяч евро без налогов. Кроме того, он позволяет людям, работающим в такси или курьерами, легализовать свои доходы, уплатить 10% налога и затем показать банку официальный доход, чтобы получить более дешевый кредит или ипотеку», — говорит экономист.

Закон уже принят Радой, но президент его не подписал. В новом меморандуме МВФ прямо прописано: подпись должна быть до конца июля.

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Где Украина тормозит

По мнению Слуцкого, правительство тормозит по трем направлениям.

Первый — он никак не может наладить налоговую систему, чтобы защитить честных предпринимателей, а использующих ее для уклонения от налогов вывести на чистую воду. Второй — для тех, кто не может платить за коммунальные услуги, сейчас нет социальной защиты. Государство же дотирует тех, кто платить может и должен. Третий — до сих пор не перекрыты механизмы вывода средств в оффшоры. И денежные потоки в этом направлении колоссальны.

Также очень важный блок — антикоррупция и корпоративное управление в государственных предприятиях. И почти все эти маяки одновременно являются нашими обязательствами на пути вступления в Европейский Союз, подчеркивает Слуцкий.

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