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27 июля 2026, 17:41 Читати українською

МВФ не требует поднять коммуналку для всех, но Украина тормозит в трех ключевых реформах

Экономист Центра экономической стратегии Богдан Слуцкий в эфире телемарафона развенчал несколько распространенных мифов о требованиях МВФ к Украине и объяснил, где страна отстает от графика. Напомним, что, несмотря на задержку с реформами МВФ, недавно выделил Украине еще $690 млн.

Экономист Центра экономической стратегии Богдан Слуцкий в эфире телемарафона развенчал несколько распространенных мифов о требованиях МВФ к Украине и объяснил, где страна отстает от графика.

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МВФ не диктует тарифы — он требует справедливости

Самый распространенный миф: МВФ вынуждает Украину поднять коммунальные тарифы для всех. На самом деле, меморандум не устанавливает конкретных цифр и дат повышения.

До конца 2026 года правительство должно подготовить план: определить рыночные цены, сосчитать, кто нуждается в поддержке, и ввести адресные субсидии для уязвимых домохозяйств.

«Сейчас человек, живущий на 300 квадратных метрах, получает гораздо большую поддержку, чем человек, живущий на 30 квадратах. МВФ говорит: защитите тех, кто не может платить, а не дотируйте все одинаково», — объясняет Слуцкий.

Идея проста: субсидии должны получать исключительно те, кто действительно в них нуждается, а не все подряд.

«Налог на OLX» — не о сборе денег, а о легализации

Закон о цифровых платформах в народе окрестили «налогом на OLX». Но Слуцкий объясняет: на самом деле он защищает людей, а не облагает их новым собранием.

«Закон дает возможность продавать через OLX доставку товаров до 2 тысяч евро без налогов. Кроме того, он позволяет людям, работающим в такси или курьерами, легализовать свои доходы, уплатить 10% налога и затем показать банку официальный доход, чтобы получить более дешевый кредит или ипотеку», — говорит экономист.

Закон уже принят Радой, но президент его не подписал. В новом меморандуме МВФ прямо прописано: подпись должна быть до конца июля.

Читайте также: В Украине запустили налог на OLX: кто и сколько будет платить, и как его будут обходить

Где Украина тормозит

По мнению Слуцкого, правительство тормозит по трем направлениям.

  1. Первый — он никак не может наладить налоговую систему, чтобы защитить честных предпринимателей, а использующих ее для уклонения от налогов вывести на чистую воду.
  2. Второй — для тех, кто не может платить за коммунальные услуги, сейчас нет социальной защиты. Государство же дотирует тех, кто платить может и должен.
  3. Третий — до сих пор не перекрыты механизмы вывода средств в оффшоры. И денежные потоки в этом направлении колоссальны.

Также очень важный блок — антикоррупция и корпоративное управление в государственных предприятиях. И почти все эти маяки одновременно являются нашими обязательствами на пути вступления в Европейский Союз, подчеркивает Слуцкий.

Читайте также: Украинцам разрешат инвестировать в акции и корпоративные облигации без уплаты налогов

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
TAN72
TAN72
27 июля 2026, 18:01
#
Плавная подготовка к осени 😂
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0
kadaad1988
kadaad1988
27 июля 2026, 18:23
#
Не должно быть никаких субсидий, это фуфло, люди имея квартиру 30 метров прописаны там с родственниками и воровское государство посылает их на три заборные буквы не давая субсидии!!! Проблема решается очень просто — квартира, дом 300 метров, тарифы с коэффициентом на площадь и так далее!!! Но те кто имеют такие квартиры и не одну, а десятки (чинуши, власть) не пойдут на такое.
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0
BigBend
BigBend
27 июля 2026, 19:32
#
Все отнять и поделить ©
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0
BigBend
BigBend
27 июля 2026, 19:30
#
«Закон про цифрові платформи в народі охрестили „податком на OLX“. Але Слуцький пояснює: насправді він захищає людей, а не обкладає їх новими зборами.»

Ага, то ви — наші захисники, виходить.Дякуємо!
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