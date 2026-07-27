Доходы AstraZeneca снова растут, теперь на фоне продаж лекарства от рака

Фармацевтический гигант AstraZeneca зафиксировал рост чистой прибыли во втором квартале на 2%. Он достиг $2,51 млрд, превзойдя все рыночные ожидания. Об этом сообщило издание Euro News .

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Главным двигателем финансовых результатов компании стали рекордные продажи онкологических препаратов, что позволило сохранить прогноз на весь 2026 год. Общая выручка корпорации увеличилась на 5% и составила 15,38 млрд долларов.

На фоне положительных новостей акции компании поднялись на европейских торгах, возобновляясь после недавнего падения в июле, вызванного неудачей испытаний лекарства Wainua.

Исполнительный директор Паскаль Сорио подтвердил намерение компании достичь $80 млрд выручки к 2030 году благодаря мощному портфелю и ожидаемым результатам клинических исследований.

От ководных сверхприбылей до онкологического лидерства

Этот успех демонстрирует стратегическую трансформацию бизнеса компании, в свое время получавшей колоссальные доходы благодаря массовой продаже вакцин и препаратов от COVID-19.

Но в отличие от ковидного периода, когда финансовый подъем обеспечивал экстренные и временные закупки, теперь основу стабильности формирует долгосрочный портфель онкологических и редких медикаментов.

Благодаря высокой доходности базового портфеля скорректированная прибыль на акцию на Лондонской бирже выросла на 18% и достигла $12,980, что значительно выше прогнозов аналитиков.

Кроме онкологии, сейчас компания готовится к выходу на новый для себя рынок средств для борьбы с ожирением. Успешные июньские испытания экспериментальной таблетки электроглипрон, которые показали снижение веса пациентов более чем на 10% за несколько месяцев, открывают компании перспективы конкуренции с ведущими игроками этого сегмента Novo Nordisk и Eli Lilly.

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