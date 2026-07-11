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11 июля 2026, 12:03 Читати українською

Зарплаты в госбанках: Гетманцев возмущен миллионными выплатами во время войны

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подверг критике уровень заработных плат руководства государственных банков Украины. В своем телеграмм-канале народный депутат обнародовал скриншоты с данными о ежемесячных выплатах топ-менеджерам, назвав их недопустимыми в условиях полномасштабной войны.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подверг критике уровень заработных плат руководства государственных банков Украины.

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Гетманцев не скрывал возмущения, отмечая, что в то время как государство вынуждено считать каждую копейку для финансирования обороны, государственный сектор позволяет себе заоблачные расходы по оплате труда.

«Очень уважаю банкиров. Понимаю значимость банковского дела. Но ребята-девушки в государственных банках — вы вдруг не обманули такое в войну платить? Полтора миллиона, два с половиной, девять в месяц… Это для вас 2000-е купюры ввели, потому что 1000-е в чемоданы не влезают?» — написал Гетманцев.

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Согласно официальным данным о вознаграждениях членов правлений и наблюдательных советов за последние месяцы (июнь и январь 2026 года), уровень выплат в государственных банках выглядит так:

  • ПриватБанк (Правление, июнь 2026): Председатель правления — 2667857,88 грн (основная зарплата); заместители председателя правления получали более 1,5 млн. грн.

  • Укргазбанк (Правление, июнь 2026): И.о. Председателя правления — 1 993 108,07 грн (всего начислено); члены правления — около 1,99 млн грн.

  • ПриватБанк (Наблюдательный совет, июнь 2026): Независимый член наблюдательного совета — 916 055,78 грн (вознаграждение за выполнение функций).

  • Смысл Банк (Наблюдательный совет, январь 2026): Член наблюдательного совета (независимый) — 862 775,15 грн (вознаграждение за выполнение функций).

  • Укргазбанк (Наблюдательный совет, июнь 2026): Председатель наблюдательного совета — 670 713,00 грн (всего начислено).

В этой связи Гетманцев публично обратился в Кабинет Министров Украины с требованием вмешаться в ситуацию и пересмотреть политику выплат в государственных банках.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
11 июля 2026, 12:12
#
Начни с Укрпочта 😂
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