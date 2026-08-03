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3 августа 2026, 8:04 Читати українською

Банки заработали на депсертификатах НБУ минимум за три месяца, но регулятор уже изменил правила игры

По данным НБУ, которые приводит экономист Андрей Шевчишин, в июле 2026 года украинские банки заработали на депозитных сертификатах овернайт (краткое финансовое соглашение) 5,2 млрд грн. Это самый маленький показатель за последние три месяца.

По данным НБУ, которые приводит экономист Андрея Шевчишина, в июле 2026 года украинские банки заработали на депозитных сертификатах овернайт (краткое финансовое соглашение) 5,2 млрд грн.

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Среднесуточные вложения банков в овернайты снизились на 9,6% — до 416,7 млрд грн. Это заметное падение рынка, где еще несколько месяцев назад объемы стабильно росли. График вложений банков в депозитные сертификаты, построенный на данных НБУ, наглядно демонстрирует: после пика в 2022—2023 годах рынок вошел в фазу колебаний и июльское снижение продолжает эту тенденцию.

Почему банки меньше вкладывают в краткосрочные сделки

Основная причина — оживление кредитования. Банки начали активнее выдавать ссуды бизнесу и населению, что естественно оттягивает ликвидность от пассивного размещения средств в НБУ. Это положительный сигнал для экономики: деньги начинают работать в реальном секторе, а не просто лежать на счетах регулятора под гарантированные 15%.

Однако именно когда рынок, казалось бы, обретает новый баланс, НБУ сделал неожиданный шаг.

30 июля регулятор повысил учетную ставку с 15% до 15,5%. Это было неожиданное решение, которого большинство участников рынка не ожидали. Одновременно НБУ объявил об изменении формата трехмесячных депозитных сертификатов: с 7 августа их размещение будет происходить через аукцион, а не по фиксированной ставке.

Минфин писал об этом механизме в статье НБУ вводит процентные тендеры для банков: что будет с депозитами украинцев

Это принципиальное изменение механики. Аукционный формат означает, что ставки будут определяться спросом и предложением, а не устанавливаются регулятором директивно. Для банков это, с одной стороны, новый уровень неопределенности, с другой — новые возможности для тех, кто умеет играть на аукционах.

Уже в ближайшую пятницу состоится первый аукцион по новым правилам. Его результаты покажут, как банки оценивают новую реальность и какую доходность считают приемлемой в условиях повышенной ставки.

Читайте также: Какими будут ставки по депозитам в августе и где искать более высокую доходность

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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