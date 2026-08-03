Банки заработали на депсертификатах НБУ минимум за три месяца, но регулятор уже изменил правила игры

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Среднесуточные вложения банков в овернайты снизились на 9,6% — до 416,7 млрд грн. Это заметное падение рынка, где еще несколько месяцев назад объемы стабильно росли. График вложений банков в депозитные сертификаты, построенный на данных НБУ, наглядно демонстрирует: после пика в 2022—2023 годах рынок вошел в фазу колебаний и июльское снижение продолжает эту тенденцию.

Почему банки меньше вкладывают в краткосрочные сделки

Основная причина — оживление кредитования. Банки начали активнее выдавать ссуды бизнесу и населению, что естественно оттягивает ликвидность от пассивного размещения средств в НБУ. Это положительный сигнал для экономики: деньги начинают работать в реальном секторе, а не просто лежать на счетах регулятора под гарантированные 15%.

Однако именно когда рынок, казалось бы, обретает новый баланс, НБУ сделал неожиданный шаг.

30 июля регулятор повысил учетную ставку с 15% до 15,5%. Это было неожиданное решение, которого большинство участников рынка не ожидали. Одновременно НБУ объявил об изменении формата трехмесячных депозитных сертификатов: с 7 августа их размещение будет происходить через аукцион, а не по фиксированной ставке.

Минфин писал об этом механизме в статье НБУ вводит процентные тендеры для банков: что будет с депозитами украинцев

Это принципиальное изменение механики. Аукционный формат означает, что ставки будут определяться спросом и предложением, а не устанавливаются регулятором директивно. Для банков это, с одной стороны, новый уровень неопределенности, с другой — новые возможности для тех, кто умеет играть на аукционах.

Уже в ближайшую пятницу состоится первый аукцион по новым правилам. Его результаты покажут, как банки оценивают новую реальность и какую доходность считают приемлемой в условиях повышенной ставки.

Читайте также: Какими будут ставки по депозитам в августе и где искать более высокую доходность