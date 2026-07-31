НБУ призвал банки реструктуризировать кредиты бизнеса из-за логистических проблем

Национальный банк обратился к банкам с рекомендациями по поддержке предприятий реального сектора, которые испытали трудности из-за ухудшения ситуации безопасности и ограничения морской логистики. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

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Пышный отметил, что ограничение морской логистики оказывает существенное влияние на предприятия: экспорт продукции задерживается или временно останавливается, ухудшаются денежные потоки, накапливается готовая продукция, изменяются цены и спрос, нарушаются производственные и логистические цепи.

В результате бизнесу становится труднее своевременно обслуживать кредиты и привлекать новое финансирование, что создает дополнительное давление и на банковский сектор.

«Если должно не реагировать на эти риски, нынешние трудности предприятий могут привести к ухудшению качества кредитных портфелей банков. В то же время своевременная поддержка бизнеса через существующие инструменты является предпосылкой минимизации кредитных потерь», — подчеркнул Пышный.

Что НБУ рекомендует банкам

В письме к банкам регулятор очертил шесть ключевых направлений действий:

Индивидуальная поддержка заемщиков. Банкам предлагается рассматривать возможность реструктуризации кредитной задолженности, изменения графиков погашения или применения других инструментов поддержки в соответствии с внутренней политикой управления рисками. При этом реструктуризация не должна использоваться для сокрытия неплатежеспособности.

Постоянный мониторинг финансового положения. Учитывать влияние временных логистических ограничений, динамику цен, изменение спроса, потерю производственных и хозяйственных связей и другие факторы, способные влиять на способность обслуживать кредиты.

Использование действующих регуляторных особенностей. Применять уже введенные НБУ подходы к оценке кредитного риска в условиях военного положения.

Особый подход к аграрным предприятиям. Оценивать их состояние с учетом полного производственного цикла и не ухудшать оценку из-за временной волатильности показателей, вызванной логистическими ограничениями или сезонными факторами.

Непрерывность кредитования АПК. Обеспечить финансирование осенней посевной кампании и поддержку других важных производственных процессов отрасли.

Расширение доступа аграриев к финансированию. Использовать имеющиеся программы поддержки, в частности, возможность принятия готовой продукции как обеспечения по кредитам в соответствии с нормативно-правовыми актами НБУ.

Какие изменения планирует ввести сам НБУ

Регулятор также готов адаптировать регуляторные условия к текущей ситуации:

Временное расширение особенностей оценки кредитного риска . В определенных случаях банки смогут не применять отдельные признаки дефолта к должникам — юридическим лицам, нуждающимся в краткосрочной реструктуризации, если есть основания полагать, что они могут преодолеть временные трудности и возобновить обслуживание задолженности.

. В определенных случаях банки смогут не применять отдельные признаки дефолта к должникам — юридическим лицам, нуждающимся в краткосрочной реструктуризации, если есть основания полагать, что они могут преодолеть временные трудности и возобновить обслуживание задолженности. Повышение коэффициента ликвидности залога товаров в обороте для АПК. Это позволит банкам лучше учитывать стоимость залога товаров в переработке или обороте для продукции агропромышленного сектора при расчете кредитного риска.

Эти изменения будут носить временный характер и будут действовать в течение одного года с момента введения.

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Предостережение

«Поддержка не означает игнорирования рисков. Банки должны и дальше должным образом оценивать кредитоспособность заемщиков и отражать реальный уровень кредитного риска. Предложенные меры не должны скрывать проблемные кредиты или заменить качественное управление рисками», — подчеркнул глава НБУ.

Цель инициативы — сохранить доступ к финансированию для жизнеспособных предприятий, помочь украинскому бизнесу пройти период повышенных военных рисков и не допустить, чтобы временные логистические и вызовы безопасности переросли в долгосрочные экономические потери для Украины.