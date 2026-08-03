Отзыв месяца: почему клиенты Привата иногда остаются должниками после погашения кредита

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в июне 2026 года. Им стал клиент Приватбанка под ником Luprikon , который утверждает , что уже после решения суда и полного выполнения обязательств обнаружил в своей кредитной истории запись о продаже части долга коллекторской компании.

По словам пользователя, еще в 2021 году Приватбанк обратился в суд с требованием взыскать более 25 тыс. грн задолженности. Суд первой инстанции отказал банку, однако апелляционный суд частично удовлетворил иск, определив сумму долга в 15 тыс. грн.

«27.10.2022 открыто исполнительное производство о взыскании задолженности. Постановлением государственного исполнителя от 28.12.2025 года производство закрыто, долг взыскан в полном объеме», — пишет автор отзыва.

Впрочем, уже летом 2026 года, проверяя свою кредитную историю, он узнал, что еще в сентябре 2025 года Приватбанк уступил право требования по части долга — 9,6 тыс. грн — компании «Капиталресурс». При этом, как утверждает Luprikon, он не получал ни одного уведомления ни о передаче права требования, ни от нового кредитора. По его мнению, банк не только не обновил информацию после полного погашения долга, но и фактически продал требование, которое впоследствии было полностью выполнено.

Что говорят эксперты

На момент подготовки материала Приватбанк не предоставил «Минфину» комментариев по этой ситуации.

Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Светлана Шаларь отмечает, что в первую очередь в подобных случаях необходимо установить, был ли у компании, которой было передано право требования, необходимый статус и право заключать такие договоры на момент их подписания.

В то же время ключевое значение имеет другое: если исполнительное производство было закрыто именно из-за полного исполнения решения суда, то, согласно статье 599 Гражданского кодекса Украины, обязательство прекращается. Это означает, что после полного погашения долга никаких оснований для дальнейшего его учета или предъявления требований к заемщику уже не существует.

Юрист обращает внимание и на хронологию событий. Если право требования было уступлено еще до завершения исполнительного производства, новый кредитор должен был официально вступить в исполнительное производство в качестве взыскателя. Если этого не произошло, а должник продолжил выполнять решение суда в пользу первоначального кредитора — банка, такое исполнение считается надлежащим.

Еще один нюанс: согласно статье 516 ГK Украины, если должнику в письменном виде не сообщили о замене кредитора, он имеет право выполнить свои обязательства перед первоначальным кредитором, и такое исполнение полностью прекращает долг.

«Новому кредитору в таком случае не к кому предъявлять требование, по крайней мере, к должнику он уже это сделать не может, ему нужно обращаться в банк с претензиями», — подчеркивает Светлана Шаларь.

Отдельным нарушением, по словам адвоката, может быть отсутствие сообщения о передаче права требования. Закон «О потребительском кредитовании» прямо обязывает кредитодателя в течение десяти рабочих дней сообщить заемщику об уступке права требования и предоставить информацию о новом кредиторе. Если это не сделано, банк нарушает требования законодательства.

Другой вопрос касается кредитной истории. Закон «Об организации формирования и ведения кредитных историй» требует, чтобы банки передавали в бюро кредитных историй только актуальную и достоверную информацию. После изменения статуса долга, в частности, после его полного погашения или исполнения решения суда, кредитор должен обновить эти сведения.

Если этого не произошло, клиент имеет право обратиться в УБКИ с заявлением об обжаловании недостоверной информации. Бюро обязано начать проверку, обратиться к кредитору и, в случае подтверждения погашения или отсутствия ответа в установленный законом срок, изъять спорную запись из кредитной истории.

В целом алгоритм действий потребителя финуслуг в подобной ситуации адвокат советует такой:

Письменное обращение к банку и новому кредитору (предоставить договор об уступке права требования, расчет задолженности и подтверждение включения нового кредитора в реестр НБУ, а также требование пересчитать задолженность и списать ее), добавить к запросу решения суда, постановления об открытии и закрытии ИП. Заявление в БКИ об обжаловании недостоверной информации в кредитной истории (подчеркнуть, что задолженность была погашена, в соответствии с постановлением о закрытии ИП). Жалоба в НБУ о нарушении ст. 18 Закона «О потребительском кредитовании», а именно срока на уведомление об уступке права требования.

Если же проблема не будет решена — эксперт рекомендует защищать свои права в судебном порядке.​

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

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