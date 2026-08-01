Национальный банк Украины обновил порядок принудительного списания средств со счетов налогоплательщиков без их согласия. Соответствующее постановление № 83 вступает в силу 1 августа 2026 года. У банков теперь есть месяц на приведение своей работы в соответствие с новыми требованиями.
НБУ изменил правила принудительного списания средств со счетов
Источник: Минфин
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