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1 августа 2026, 11:02 Читати українською

НБУ изменил правила принудительного списания средств со счетов

Национальный банк Украины обновил порядок принудительного списания средств со счетов налогоплательщиков без их согласия. Соответствующее постановление № 83 вступает в силу 1 августа 2026 года. У банков теперь есть месяц на приведение своей работы в соответствие с новыми требованиями.

Национальный банк Украины обновил порядок принудительного списания средств со счетов налогоплательщиков без их согласия.

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Изменения касаются, прежде всего, взыскания налогового долга. Именно ДПС инициировала обновление правил в связи с внедрением механизма электронного взыскания средств на базе международного стандарта ISO 20022 .

Что конкретно изменилось

НБУ внес изменения в Инструкцию о безналичных расчетах по двум направлениям:

  1. Накопление денежных средств на счете. Если на момент поступления платежной инструкции от взыскателя (например, от ГНС) денег на счете недостаточно или их нет вовсе, будет действовать процедура накопления. Банк не отклоняет инструкцию сразу, а ждет, пока поступят средства, и тогда выполняет списание. Это повышает эффективность взыскания и усложняет избежание уплаты долга из-за временного отсутствия денег на счете.
  2. Обязателен реквизит при уплате налогов. При перечислении средств в государственный или местный бюджет теперь обязательно нужно заполнять новый реквизит Код плательщика. Это касается налогов, сборов и других бюджетных платежей. Без этого реквизита платеж может быть не принят или возвращен.

Для обычного бизнеса главный практический вывод такой: если есть налоговый долг, а на счету нет денег — это уже не защита от списания. Банк обязан выполнить инструкцию взыскателя, как только средства появятся. А при уплате налогов следует убедиться, что код плательщика заполнен корректно — иначе платеж может зависнуть.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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