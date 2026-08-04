àбанк дарит родителям 100 грн кэшбека за открытие Детской карты

Детская карта от àбанка помогает детям делать первые шаги в мире финансов, а родителям легко контролировать расходы и пополнять карту в несколько кликов через приложение àbank24.

Чтобы сделать знакомство с Детской карточкой еще приятнее, àбанк запускает акцию: «Кешбек родителям за открытие Детской карты» Тот родитель, кто откроет Детскую карточку для своего ребенка в возрасте от 6 до 16 лет, получит 100 грн кэшбека .

Как поучаствовать в акции?

откройте Детскую карточку в àbank24 ;

получите 100 грн кэшбека, который будет зачислен на счет «Кешбек» родителя, открывшего карточку, в течение 10 рабочих дней, после проверки выполнения условий акции.

Как открыть Детскую карту в àbank24?

Откройте меню «Кошелек» в приложении àbank24 и начните оформление Детской карты. Подтяните свидетельство о рождении ребенка через Действие или сфотографируйте документ. Загрузите приложение àbank24 на смартфон ребенка, сделайте селфи и завершите оформление карты.

Период проведения акции: 01.08.2026 — 30.09.2026.

Ребенок сможет оплачивать покупки, получать карманные деньги на карточку и учиться ответственно управлять собственными финансами, а родители контролировать все операции в приложении.

Открывайте Детскую карточку в abank24, получайте 100 грн кэшбека и помогайте ребенку уверенно делать первые шаги в мире финансов вместе с банком.