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4 августа 2026, 16:32 Читати українською

Деньги на армию: сколько средств собрал спецсчет НБУ и кому их передали

По состоянию на 1 августа 2026 года на специальном счете НБУ, открытом для поддержки сил обороны в первый день полномасштабного вторжения, остается около 3,3 млрд грн. За июль поступило более 1 млрд. грн. новых поступлений.

По состоянию на 1 августа 2026 года на специальном счете НБУ, открытом для поддержки сил обороны в первый день полномасштабного вторжения, остается около 3,3 млрд грн.

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В целом с 24 февраля 2022 года на спецсчет перечислили около 160,1 млрд грн. Львиная доля (более 137 млрд грн в эквиваленте) поступила из-за границы в иностранной валюте. Деньги переводили из США, Великобритании, Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга, Литвы и многих других стран.

В июле со счета на нужды обороны перечислили около 4 млрд грн. Больше всего получило Агентство оборонных закупок — более 3,5 млрд грн в нескольких траншах.

Далее по объему:

  • Министерство обороны Украины — более 38,5 млрд грн;
  • Госслужба спецсвязи — более 8,3 млрд грн;
  • областные военные администрации — более 2,7 млрд грн;
  • Национальная гвардия Украины — более 1,7 млрд грн;
  • Национальная полиция Украины — 1,65 млрд грн;
  • Главное управление разведки Минобороны — более 1,49 млрд грн;
  • Государственная пограничная служба — более 999,5 млн грн;
  • Служба безопасности Украины — более 784,1 млн грн;
  • воинские части — более 286,9 млн грн;
  • Государственная специальная служба транспорта — более 233 млн грн;
  • Государственная служба по чрезвычайным ситуациям — более 156,2 млн грн;
  • Совет национальной безопасности и обороны Украины — почти 40,1 млн грн.

Общая сумма перечисленных со счета средств с начала полномасштабного вторжения составила почти 157,8 млрд грн. Разница между поступлениями и расходами — это текущий остаток на счете, который НБУ продолжает пополнять и тратить в соответствии с потребностями силовых структур.

Спецсчет открыт одновременно для украинских граждан и бизнеса и для международных доноров. Денежные средства принимаются в гривне и в иностранной валюте — долларах, евро, фунтах стерлингов, канадских долларах, юанях, иенах, швейцарских франках, злотых и австралийских долларах.

Это одна из немногих государственных инициатив, которая с первого дня войны работает без остановок и охватывает доноров из десятков стран.

Напомним

Как сообщал Минфин, 2025 стал рекордным по количеству собранных денег. Тогда на спецсчет поступило почти 97 млрд грн, что в 6 раз превышает показатель 2024, когда было собрано 16 млрд грн.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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