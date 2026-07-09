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9 июля 2026, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: инфляция в Украине, инвестиции в монеты и девальвация гривны

Главное за четверг, 9 июля.

Главное за четверг, 9 июля.

Цены в Украине впервые просели: что подешевело больше всего в июне

Потребительские цены в Украине в июне 2026 по сравнению с маем снизились на 0,1%. В годовом исчислении инфляция составила 7,2%, свидетельствуют данные Госстата. Базовая инфляция, не учитывающая часть волатильных и административно регулируемых цен, в июне составила 0,5% к маю. По сравнению с июнем 2025 базовые цены выросли на 8,1%.

Девальвация гривны пока на паузе: эксперт объяснил причины

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2026 года, по предварительным данным, составили $51,269 млрд. За июнь они увеличились на 12,1%, или более чем на $5,5 млрд. Об этом пишет финансовый аналитик Алексей Кущ.

Новые хиты монет Украины и США: что купить и сколько можно на них заработать

По просьбе читателей «Минфина» продолжаю разговор о нумизматике и инвестициях в это направление коллекционирования. Недавно уже вышли и в ближайшее время появятся несколько интересных украинских и американских памятных монет, которые стоит иметь в своей коллекции. О таких монетах, имеющих неплохой инвестиционный потенциал, расскажу подробнее.

Мировая экономика будет расти медленнее: МВФ обновил прогноз на 2026 год

МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2026 году до 3% с 3,1%, ожидая возобновления темпов до 3,4% в 2027-м. Обновленный прогноз опубликован в июльском просмотре World Economic Outlook.

Может ли Минфин выпустить долгосрочные ОВГЗ и кому они будут интересны

На рынке существуют слухи о том, что Министерство финансов рассматривает возможность выпуска долгосрочных ОВГЗ. Редакция решила узнать, существует ли спрос на ценные бумаги с долгим сроком погашения и какую доходность пришлось бы предложить, чтобы найти покупателей на такие бумаги.

Источник: Минфин
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