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30 июля 2026, 16:28 Читати українською

На границе с Молдовой откроют новый пункт пропуска: очереди должны сократиться

На украинско-молдавской границе завершают строительство международного пункта пропуска «Бронница — Унгурь». После ввода в эксплуатацию его пропускная способность должна вырасти примерно на 50%, что поможет разгрузить другие переходы между двумя странами. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

На украинско-молдавской границе завершают строительство международного пункта пропуска «Бронница — Унгурь».

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Строительство пункта пропуска в Винницкой области началось в ноябре 2025 года. В настоящее время объект находится на финальном этапе, а завершить все работы планируют до конца 2026 года.

На стройплощадке уже установили служебные помещения и павильоны для работников Государственной таможенной и Государственной пограничной служб. Подрядчики монтируют смотровой мостик, завершают электромонтажные работы, обустраивают наружное освещение, а также подключают системы водоснабжения и канализации к модульным зданиям.

После открытия пункт пропуска сможет ежесуточно обслуживать:

  • до 600 пассажиров;
  • до 400 легковых автомобилей;
  • до 50 грузовых автомобилей;
  • до 800 пешеходов.

Ожидается, что новый переход позволит частично перераспределить транспортные потоки между украинско-молдавскими пунктами пропуска. Это должно сократить время ожидания на границе для частных путешественников и перевозчиков, а также упростить автомобильное сообщение между Украиной и Молдовой.

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Параллельно продолжается реализация еще одного крупного пограничного проекта — строительства международного пункта пропуска «Белая Церковь — Сигета-Мармация» на границе с Румынией. Он также предусматривает строительство подъездных дорог и нового моста через реку Тиса, которая должна улучшить транспортное сообщение между двумя странами.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
30 июля 2026, 16:46
#
Добре
+
0
Три літри
Три літри
30 июля 2026, 16:59
#
Ярослава, нащо ви так тупо і відверто брешете?

Пункт Бронниця-Угринь працює багато років що можно легко перевірити по відгукам про його перетин ще в 2022 році!
https://maps.app.goo.gl/7zK3KfRoBgtLJHGP7?g_st=ic
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