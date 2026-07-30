На границе с Молдовой откроют новый пункт пропуска: очереди должны сократиться

На украинско-молдавской границе завершают строительство международного пункта пропуска «Бронница — Унгурь». После ввода в эксплуатацию его пропускная способность должна вырасти примерно на 50%, что поможет разгрузить другие переходы между двумя странами. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Строительство пункта пропуска в Винницкой области началось в ноябре 2025 года. В настоящее время объект находится на финальном этапе, а завершить все работы планируют до конца 2026 года.

На стройплощадке уже установили служебные помещения и павильоны для работников Государственной таможенной и Государственной пограничной служб. Подрядчики монтируют смотровой мостик, завершают электромонтажные работы, обустраивают наружное освещение, а также подключают системы водоснабжения и канализации к модульным зданиям.

После открытия пункт пропуска сможет ежесуточно обслуживать:

до 600 пассажиров;

до 400 легковых автомобилей;

до 50 грузовых автомобилей;

до 800 пешеходов.

Ожидается, что новый переход позволит частично перераспределить транспортные потоки между украинско-молдавскими пунктами пропуска. Это должно сократить время ожидания на границе для частных путешественников и перевозчиков, а также упростить автомобильное сообщение между Украиной и Молдовой.

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Параллельно продолжается реализация еще одного крупного пограничного проекта — строительства международного пункта пропуска «Белая Церковь — Сигета-Мармация» на границе с Румынией. Он также предусматривает строительство подъездных дорог и нового моста через реку Тиса, которая должна улучшить транспортное сообщение между двумя странами.