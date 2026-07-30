Доллар резко подешевел, евро снова дорожает: курс НБУ на 31 июля

Национальный банк Украины установил на 31 июля 2026 официальный курс гривны на уровне 44,69 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 18 копеек.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

На пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 44,69 грн, что на 18 копеек меньше, чем в четверг (44,87 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время курс евро на пятницу установлен на отметке — 51,27 грн, что на 19 копеек больше, чем в четверг (51,08 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту