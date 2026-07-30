Сумыхимпром, ОПЗ и санкционные активы: что продадут на аукционах в октябре

В октябре 2026 года Фонд государственного имущества Украины проведет четыре аукциона по продаже объектов крупной приватизации и конфискованных санкционных активов. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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График аукционов

13 октября — ПАО «Сумыхимпром»

Один из крупнейших химических комплексов Украины, специализирующийся на производстве фосфорных минеральных удобрений, диоксида титана и пигментов для промышленности.

19 октября — АО «Одесский припортовый завод»

Одно из стратегических предприятий химической промышленности Украины и самый большой узел перевалки аммиака и карбамида на Черном море с уникальной производственной и портовой инфраструктурой.

20 октября — ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» (санкционный актив)

Ведущее украинское предприятие по добыче и обогащению титаново-циркониевых руд. Ранее актив принадлежал российскому олигарху Михаилу Шелкову. Титановое сырье предприятия использовалось российским военно-промышленным комплексом для производства вооружения.

20 октября — ООО «Мотордеталь-Конотоп» (санкционный актив)

Один из крупнейших в Европе производителей цилиндров втулок для автомобильных, судовых, промышленных двигателей и специальной техники. Ранее предприятие принадлежало российскому сенатору Сергею Калашнику.

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Все объекты будут реализованы через электронную торговую систему Prozorro.Продажи, гарантирующие открытость, конкурентность и равный доступ участников к аукционам. Прозрачная процедура продаж позволяет именно участникам торгов определить справедливую стоимость активов и привлечь широкий круг инвесторов.

Куда пойдут деньги

Согласно законодательству, 100% средств от продажи конфискованных санкционных активов направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Напомним

В январе этого года Кабинет Министров принял постановление, позволяющее значительно быстрее и эффективнее запускать продажу активов, в отношении которых судом применена санкция в виде взыскания в доход государства, а 17 июля — утвердил условия продажи.