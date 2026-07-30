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30 июля 2026, 14:47 Читати українською

Налоговая система Германии отбивает желание напрягаться на работе (график)

В Германии увеличение дохода семьи не всегда означает существенный рост суммы, остающейся после уплаты налогов и потери социальных выплат. На это обратили внимание аналитики Hugs.fund, опубликовав график с модельным примером семьи с двумя детьми.

Налоговая система Германии отбивает желание напрягаться на работе (график)

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Пример касается супругов с двумя детьми (5 и 9 лет), где оба родителя работают и платят 1095 евро за аренду и 140 евро за отопление.

График показывает доход к налогообложению (серые столбики) и сумму, остающуюся семье после уплаты налогов, социальных взносов, а также с учетом расходов на жилье (оранжевые столбики).

Аномалия «налогового плато»

Данные демонстрируют выраженный эффект плато, при котором увеличение нагрузки на работе финансово нецелесообразно:

  • При 4000 евро до налогообложения (брутто) семья имеет на руках около 2 700 евро.
  • При 5 000 евро брутто доступный доход составляет около 2 650 евро (на 50 евро меньше, несмотря на рост зарплаты на 1 000 евро).
  • При росте дохода с 2 000 евро до 5 000 евро брутто чистый доход семьи увеличивается лишь на 300 евро — с 2 350 евро до 2 650 евро.

Эксперты объясняют это тем, что каждый дополнительный евро доход одновременно увеличивает налоговую нагрузку и социальные взносы, а также постепенно лишает семью права на жилищные субсидии, детские выплаты и другие виды государственной поддержки.

По мнению авторов анализа, именно поэтому некоторые работники отказываются от повышения или не переходят на полную занятость, поскольку дополнительный заработок почти не влияет на реальный доход семьи.

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В то же время отмечается, что речь идет о модельном примере, а не о средней немецкой семье. Кроме того, указанные расчеты уже учитывают расходы на жилье. Также авторы отмечают, что формально проблема заключается не столько в прогрессивной шкале налогообложения, сколько в быстром сокращении социальных выплат с ростом дохода, что не отражается в обычной статистике налоговой нагрузки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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EconomistPetya
EconomistPetya
30 июля 2026, 16:56
#
Нам нужно так же. Чтобы все получали одинаково или почти одинаково и работали на пользу социального государства, которым является Украина. Любой сознательный гражданин должен быть либо в государстве, либо работать ради государства, а 2700 евро с голой хватает на все жизненные потребности семьи.
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