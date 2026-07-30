Кабинет министров Украины отменил временные упрощения требований к маркировке пищевых продуктов и кормов, введенные в 2022 году из-за полномасштабной войны. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
Кабмин со 2 октября возвращает полные требования к маркировке пищевых продуктов
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Причина восстановления
«В 2022 году временное упрощение требований было необходимо, чтобы не допустить дефицита продукции, поддержать производителей и обеспечить бесперебойные поставки в условиях разрушенной логистики и нехватки сырья. Сейчас рынок адаптировался, производственные процессы и цепочки поставок стабилизировались, поэтому мы возвращаемся к полноценным правилам маркировки», — цитирует пресс-служба заместителя министра экономики и окружающей среды Дениса Башлика.
Как отмечается в сообщении, после восстановления стандартных правил обязательная информация о пищевых продуктах и кормах должна быть изложена на государственном языке, а данные на упаковке — соответствовать фактическому составу продукции, в частности, по рецептуре, пищевой ценности и аллергенам.
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Также будет упразднена возможность использовать упаковочные материалы других производителей, которая действовала для релокированных предприятий.
Отмечается, что продукция, промаркированная по упрощенным правилам, будет оставаться в обращении до истечения срока годности или минимального срока хранения.
Напомним
Кабмин в 2022 году принял постановления № 186 «Некоторые вопросы маркировки пищевых продуктов в условиях военного положения» и № 234 «Некоторые вопросы обеспечения безопасности и гигиены кормов в условиях военного состояния», которыми временно упростил требования к маркировке пищевых продуктов и кормов. С 1 октября 2026 эти документы утратят силу.
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