Кабмин со 2 октября возвращает полные требования к маркировке пищевых продуктов

Кабинет министров Украины отменил временные упрощения требований к маркировке пищевых продуктов и кормов, введенные в 2022 году из-за полномасштабной войны. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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Причина восстановления

«В 2022 году временное упрощение требований было необходимо, чтобы не допустить дефицита продукции, поддержать производителей и обеспечить бесперебойные поставки в условиях разрушенной логистики и нехватки сырья. Сейчас рынок адаптировался, производственные процессы и цепочки поставок стабилизировались, поэтому мы возвращаемся к полноценным правилам маркировки», — цитирует пресс-служба заместителя министра экономики и окружающей среды Дениса Башлика.

Как отмечается в сообщении, после восстановления стандартных правил обязательная информация о пищевых продуктах и кормах должна быть изложена на государственном языке, а данные на упаковке — соответствовать фактическому составу продукции, в частности, по рецептуре, пищевой ценности и аллергенам.

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