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30 июля 2026, 15:42 Читати українською

Кабмину предлагают отменить комиссии банков за переводы на благотворительность

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрировали документ с призывом запретить банкам взимать комиссии за переводы на официально подтвержденные благотворительные счета. В петиции говорится, что следует создать единые правила для всех финансовых учреждений, чтобы люди могли полностью направлять средства на помощь без дополнительных затрат.

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрировали документ с призывом запретить банкам взимать комиссии за переводы на официально подтвержденные благотворительные счета.

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Петиция № 41/010416−26эп предусматривает, что комиссии не должны взиматься во время переводов на счета, имеющие подтвержденный благотворительный статус.

Речь идет о сборах на:

  • поддержку подразделений Сил обороны Украины;

  • помощь в лечении детей и взрослых с тяжелыми заболеваниями;

  • реабилитацию военных и гражданских после ранений;

  • официальные волонтерские проекты и другие благотворительные инициативы.

Автор также предлагает определить понятный механизм, по которому счета будут получать статус подтвержденных благотворительных. Это должно помочь избежать ситуаций, когда банки не могут отличить официальный сбор от частных переводов или потенциально мошеннических кампаний.

Кроме того, в обращении идет речь о необходимости установить одинаковые правила для всех украинских банков. Условия переводов могут отличаться в зависимости от финансового учреждения и способа проведения операции.

Инициатива объясняется тем, что даже небольшие комиссии уменьшают фактическую сумму помощи, особенно когда речь идет о тысячах переводов на военные, медицинские или гуманитарные нужды. В то же время, окончательное решение о возможном внедрении таких правил будет зависеть от реакции правительства и дальнейшего рассмотрения петиции.

Документ должен пройти необходимую процедуру сбора подписей, после чего будет рассмотрен в соответствии с установленным порядком.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
30 июля 2026, 16:18
#
А платити за це хто буде? Може вам ще скасувати плату за мобільний трафік витрачений на перегляд благодійного сайта та плату за електрику витрачену на заряд телефону для перегляду благодійного сайта?
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