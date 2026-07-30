«Курс в космос не улетит»: в НБУ прокомментировали перспективы валютного рынка

Национальный банк не определяет целевой курс гривны и не ожидает резких колебаний на валютном рынке. Регулятор заявляет, что имеет достаточный объем международных резервов для проведения валютных интервенций и готов в дальнейшем сглаживать чрезмерную волатильность. Об этом во время монетарного брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный.

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По его словам, Национальный банк работает в режиме управляемой гибкости курса и не устанавливает какого-либо целевого уровня обменного курса.

«Спрос и предложение определяют курсовую динамику. Национальный банк покрывает структурный дефицит частного сектора за счет валютных интервенций», — отметил Пышный.

Он отметил, что по мере увеличения финансирования украинского оборонно-промышленного комплекса по программе Ukraine Support Loan будет расти потребность в импорте комплектующих для производства вооружения. Это может привести к увеличению валютных интервенций НБУ, однако регулятор не считает это риском.

Резервов достаточно для поддержания валютного рынка

По словам главы Нацбанка, международных резервов достаточно для обеспечения стабильной работы валютного рынка, поэтому НБУ пока не ожидает дополнительной нервозности или негативного влияния на курс гривны, в частности из-за воздушных атак или осложнений морской логистики.

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В то же время, по оценкам НБУ, из-за проблем с экспортной логистикой поступления около $2,5 млрд экспортной выручки могут быть отсрочены до первого полугодия 2027 года.

Кроме того, в Нацбанке сообщили, что предварительные данные свидетельствуют об укреплении гривни по отношению к доллару в июле после июньской девальвации на 1,16%.

Как отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, среднедневной чистый спрос на валюту в июле снизился примерно до $150 млн против $170 млн в июне. Также сократился спрос населения на наличную валюту — около $20 млн в день, тогда как в марте этот показатель достигал $44 млн.

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«Курс в космос не улетит»

В НБУ подчеркнули, что и дальше будут сглаживать чрезмерные курсовые колебания, одновременно сохраняя режим управляемой гибкости.

«Курс в космос не улетит», — подытожил Пышный, комментируя перспективы валютного рынка.