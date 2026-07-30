Где в Польше зарплаты растут быстрее всего: неожиданный лидер рынка труда

Зарплаты в польской логистике и складских услугах растут быстрее, чем в других секторах экономики. В мае 2026 года средняя оплата труда в этом сегменте была на 8,1% выше, чем годом ранее, и достигла 9522 злотых. Об этом свидетельствует исследование основных показателей рынка труда и экономики Польши, проведенное аналитическим центром международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

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Для сравнения, в производстве пищевых продуктов зарплаты выросли всего на 3,1% — самый низкий показатель среди основных отраслей. Средняя оплата труда в этом секторе составила 7704 злотых.

Где зарплаты росли быстрее всего

После логистики второе место по динамике роста зарплат заняло производство другого транспортного оборудования. В этом секторе средняя оплата труда увеличилась на 7,1% и достигла 10 482 злотых.

В легкой промышленности зарплаты увеличились на 6% — до 6602 злотых. В HoReCa прирост составил 5,9%, до 6783 злотых, в строительстве — 5,4%, до 8913 злотых.

Машиностроение и розничная торговля показали одинаковую динамику — по 5,3%. В машиностроении средняя зарплата составила 9873 злотых, в розничной торговле — 6973 злотых.

В перерабатывающей промышленности оплата труда выросла на 5,1%, до 8723 злотых.

Медленнее всего зарплаты росли в производстве пищевых продуктов — на 3,1%. В мебельной промышленности прирост составил 4,3%, в автопроме — 4,4%, в металлургии — 4,7%.

Почему логистика вырвалась вперед

Логистика стала одним из наиболее показательных секторов польского рынка труда. Она одновременно демонстрирует самый высокий темп роста зарплат и остается отраслью, где работодатели сталкиваются с дефицитом персонала.

По данным Colliers, в первом квартале 2026 года валовой спрос на складские площади в Польше вырос более чем на 40% в годовом исчислении. Рост спроса на складскую инфраструктуру напрямую увеличивает потребность компаний в работниках.

В таких условиях логистическому бизнесу важно быстро нанимать персонал, особенно в периоды сезонного роста нагрузки. Поэтому компании все активнее обращаются в агентства по трудоустройству и используют временный персонал, позволяющий оперативно масштабировать команды.

Зарплатной гонки уже нет

Высокие темпы роста зарплат в отдельных секторах не означают возвращение польского рынка труда в общую зарплатную гонку предыдущих лет.

По данным GUS, в мае средняя зарплата в бизнес-секторе составила 9173,24 злотых брутто, что на 5,8% больше, чем годом ранее. По сравнению с апрелем показатель снизился на 3,8%.

По подсчетам Gremi Personal, за январь-май средняя зарплата составила 9298,9 злотых, что на 6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Это более низкий темп роста, чем в 2024—2025 годах.

По прогнозам Gremi Personal, во второй половине года базовым сценарием для Польши остается умеренный рост зарплат. Если не будет нового инфляционного шока, работодатели, вероятнее всего, продолжат повышать оплату труда выборочно для наиболее дефицитных профессий, а не для всех секторов экономики одновременно.