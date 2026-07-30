ЕС согласовал дополнительные €8,3 млрд для Украины и выдвинул новые требования

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 июля 2026, 16:14 Читати українською

ЕС согласовал дополнительные €8,3 млрд для Украины и выдвинул новые требования

Совет Европейского Союза 30 июля утвердил изменения в программу Ukraine Facility, увеличив финансирование Украины на 2026 год на €8,3 млрд. В то же время Киев должен выполнить дополнительные условия: перечень реформ, от которых зависит получение средств, стал значительно шире.

Совет Европейского Союза 30 июля утвердил изменения в программу Ukraine Facility, увеличив финансирование Украины на 2026 год на €8,3 млрд.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансирование будет предоставлено через механизм Ukraine Support Loan, который Европейский парламент и Совет Е С согласовали в феврале 2026 года. Выплаты по-прежнему зависят от выполнения Ukraine Plan — правительственного плана реформ, согласованного с Евросоюзом.

В Совете Е С объяснили, что пересмотреть программу пришлось из-за последствий полномасштабной войны. Часть запланированных реформ Украина не смогла реализовать в начальные сроки, поэтому график и список обязательств скорректировались.

В частности, обновленный план предусматривает:

  • увеличение количества индикаторов выполнения программы со 146 до 173;
  • введение 27 новых количественных и качественных показателей, из которых 10 нуждаются в принятии принципиально новых законов;
  • пересмотр 34 уже утвержденных этапов реформы;
  • перенос сроков выполнения 12 реформ;
  • обновление отдельных реформ и инвестиционных проектов в соответствии с условиями военного времени.

Новые требования, прежде всего, касаются сфер, которые ЕС считает ключевыми для дальнейшей интеграции Украины. Среди них — борьба с коррупцией, укрепление верховенства права, судебная реформа, развитие энергетического сектора, а также адаптация украинского законодательства к правилам внутреннего рынка Евросоюза.

Ukraine Facility остается главной программой долгосрочной финансовой поддержки со стороны ЕС. Она работает с 1 марта 2024 года и предусматривает более 50 млрд евро грантов и кредитов на протяжении 2024−2027 годов.

В настоящее время в рамках программы Украина уже получила €6 млрд переходного финансирования, €1,89 млрд предварительного финансирования, а также семь траншей на общую сумму около €21,6 млрд.

Дополнительные 8,3 млрд евро могут стать одним из крупнейших источников внешней поддержки украинского бюджета в 2026 году. В то же время получение этих средств будет напрямую зависеть от того, удастся ли Украине выполнить расширенный перечень реформ в согласованные с Евросоюзом сроки.

Читайте также: Защита помощи от Ukraine Facility: государство усиливает наказание за хищение европейских денег

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает altwave и 25 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами