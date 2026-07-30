ЕС согласовал дополнительные €8,3 млрд для Украины и выдвинул новые требования

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Финансирование будет предоставлено через механизм Ukraine Support Loan, который Европейский парламент и Совет Е С согласовали в феврале 2026 года. Выплаты по-прежнему зависят от выполнения Ukraine Plan — правительственного плана реформ, согласованного с Евросоюзом.

В Совете Е С объяснили , что пересмотреть программу пришлось из-за последствий полномасштабной войны. Часть запланированных реформ Украина не смогла реализовать в начальные сроки, поэтому график и список обязательств скорректировались.

В частности, обновленный план предусматривает:

увеличение количества индикаторов выполнения программы со 146 до 173;

введение 27 новых количественных и качественных показателей, из которых 10 нуждаются в принятии принципиально новых законов;

пересмотр 34 уже утвержденных этапов реформы;

перенос сроков выполнения 12 реформ;

обновление отдельных реформ и инвестиционных проектов в соответствии с условиями военного времени.

Новые требования, прежде всего, касаются сфер, которые ЕС считает ключевыми для дальнейшей интеграции Украины. Среди них — борьба с коррупцией, укрепление верховенства права, судебная реформа, развитие энергетического сектора, а также адаптация украинского законодательства к правилам внутреннего рынка Евросоюза.

Ukraine Facility остается главной программой долгосрочной финансовой поддержки со стороны ЕС. Она работает с 1 марта 2024 года и предусматривает более 50 млрд евро грантов и кредитов на протяжении 2024−2027 годов.

В настоящее время в рамках программы Украина уже получила €6 млрд переходного финансирования, €1,89 млрд предварительного финансирования, а также семь траншей на общую сумму около €21,6 млрд.

Дополнительные 8,3 млрд евро могут стать одним из крупнейших источников внешней поддержки украинского бюджета в 2026 году. В то же время получение этих средств будет напрямую зависеть от того, удастся ли Украине выполнить расширенный перечень реформ в согласованные с Евросоюзом сроки.

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