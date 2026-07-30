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30 июля 2026, 15:09 Читати українською

НБУ ожидает рекордных международных резервов: что изменит новая модель западной помощи

Благодаря ритмичным поступлениям от международных партнеров, Национальный банк Украины ожидает роста международных резервов почти до $70 млрд в конце 2026 года. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время Монетарного брифинга.

НБУ ожидает рекордных международных резервов: что изменит новая модель западной помощи
Фото: pixabay

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Общий объем прямой бюджетной поддержки Украины в 2026 году может составить около $54 млрд. Это стало возможным благодаря старту выплат по программе Ukraine Support Loan (USL) в июне и успешному первому пересмотру четырехлетней программы Extended Fund Facility (EFF) Советом директоров МВФ в июле.

Пышный отметил, что ожидаемого финансирования хватит для безэмиссионного покрытия дефицита бюджета и сохранения устойчивости валютного рынка.

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Смена парадигмы

Ключевым изменением 2026 станет переориентация оборонной помощи: если раньше партнеры поставляли преимущественно готовое оружие, то теперь значительная часть средств по программе USL направляется на локализацию военного производства в Украине.

Этот фактор изменяет экономический и валютный ландшафт:

  • Рост ВВП: расширение внутреннего оборонного производства будет стимулировать экономику через прямые и вторичные эффекты.
  • Увеличение импорта: производство вооружения внутри страны потребует закупки иностранных компонентов, что расширит структурный спрос на валюту.

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Посредническая роль НБУ

Поступление иностранной валюты пополнит международные резервы НБУ, однако одновременно вырастет и потребность в валютных интервенциях для удовлетворения потребностей импортеров оборонного сектора.

В НБУ подчеркивают, что посредническая роль Нацбанка на межбанке вырастет, но имеющийся объем резервов позволит полностью удовлетворять спрос экономики и гарантировать стабильность гривни.

Напомним

«Минфин» писал, что международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2026 года составили $51,27 млрд. В июне они увеличились на 12,1% благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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