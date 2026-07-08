Главное за среду: финмониторинг, производство Patriot и цены на топливо

НБУ наказал банки за финмониторинг: кто получил самые большие штрафы

Национальный банк Украины в июне 2026 года применил меры влияния к четырем банкам и одному небанковскому финансовому учреждению. Причина — нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Цены на нефть выросли более чем на 5% после заявления Трампа об отмене соглашения с Ираном

В среду, 8 июля, мировые цены на нефть подскочили более чем на 5% и достигли самого высокого уровня за последние две недели после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании, призванный положить конец конфликту с Ираном, «утратил силу». Это вновь усилило опасения по поводу возможных перебоев с поставкой нефти с Ближнего Востока.

АЗС попали под прицел: грозит ли Украине дефицит и скачок цен на топливо после атак

На украинском рынке горючего нарастает кризис. В последнее время враг усилил атаки на нашу топливную инфраструктуру, в частности АЗС. В июне под удары попали около 150 заправок, в текущем месяце налеты продолжаются. «Минфин» разбирался, к чему готовиться водителям, грозит ли Украине дефицит и подорожание горючего.

США позволят Украине производить системы Patriot — Трамп

Соединенные Штаты предоставит Украине право производить зенитно-ракетные комплексы Patriot и передадут необходимые технологии. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Топ-5 банков, наиболее активно собиравших деньги населения на валютные и гривневые депозиты

На депозитном рынке установился полный штиль: за последние две недели все отслеживаемые «Минфином» банки с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн сохранили свои ставки по неизменным вкладам. Сколько сейчас можно заработать на депозите в небольшом банке частным владельцам гривны, доллара и евро, и какие финучреждения активно пылесосят деньги населения, читайте в свежем обзоре Минфина.