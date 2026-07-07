Главное за вторник: международные резервы, правила бронирования и валютные интервенции НБУ

Международные резервы увеличились на 12,1%

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2026 г. по предварительным данным составили $51 269,3 млн. В июне они увеличились на 12,1% благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Гетманцев предлагает изменить методологию расчета прожиточного минимума

Прожиточный минимум в Украине давно утратил связь с реальностью. Председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев написал в своем телеграмм-канале, что подход к его расчету нужно менять кардинально. Дополнительно он объяснил, как это делается в Европе.

В Украине снова изменяют правила бронирования работников. Что будет с зарплатами и отсрочками

Украинские компании будут бронировать сотрудников по-новому. «Минфин» уже писал о постановлении Кабмина, которое вступило в силу 2 июня этого года. Основные нововведения — увеличение средней зарплаты, необходимой для оформления отсрочки для сотрудников, с 2,5 до 3 минимальных зарплат, а также запрет бронирования совместителей. Однако затем правительство приняло новое постановление, которое вступило в силу 3 июля.

Валютные интервенции НБУ в июне подскочили до $5,1 миллиарда: регулятор назвал причины

Национальный банк Украины в июне существенно увеличил продажу иностранной валюты на межбанковском рынке. Чистое сальдо валютных интервенций регулятора выросло до $5,1 млрд по сравнению с $3,2 млрд в мае. Об этом говорится в свежем макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль 2026 года.

Минфин привлек от размещения ОВГЗ более 19 миллиардов гривен

Министерство финансов 7 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 19,06 млрд грн в эквиваленте, что на 4,60 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 14,46 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.