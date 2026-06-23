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23 июня 2026, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: НБУ требует отставки Смелянского и новые штрафы для водителей

Главное за вторник, 23 июня.

Главное за вторник, 23 июня.

НБУ дает 5 дней на отстранение Смелянского от должности директора Укрпочты

Национальный банк принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Смелянского Игоря Ефимовича требованиям по профессиональной пригодности, установленным к руководителю предоставления финансовых платежных услуг. Решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры, говорится в сообщении регулятора.

В мае 2026 года реальный ВВП вырос на 0,9% — ИЭД

В мае 2026 года рост реального ВВП составил 0,9% по сравнению с маем прошлого года. Об этом свидетельствуют свежие данные Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

От $20 тысяч: какое жилье можно купить в Киеве и пригороде с минимальным бюджетом

За последний год в Киеве и области жилье подорожало как минимум на 10% и, как прогнозируют риелторы, цены и дальше будут расти. В агентствах недвижимости ориентируют потенциальных покупателей на средний бюджет до 100 тысяч долларов. Якобы именно за такие деньги реально подобрать «что-то приличное». Но это только часть истины.

Промышленная инфляция в Украине ускорилась до 45% в годовом исчислении.

В Украине продолжают быстро расти цены производителей промышленной продукции. В мае 2026 года промышленная инфляция в годовом измерении (по отношению к маю 2025 года) достигла 45,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Любителям скорости готовят повышение штрафов: сколько придется платить

В Верховной Раде готовят законодательные изменения, предполагающие существенное увеличение штрафов за превышение скорости на дорогах. Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах», об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Источник: Минфин
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