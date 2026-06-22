Главное за понедельник 22 июня.
Главное за понедельник: посылки обложат НДС, зарплаты военным повысят, доллар удержат
Доллар остановили около 45 грн: станет ли евро инструментом балансировки
В понедельник на валютном рынке доллар на межбанке после обеда приблизился к психологической отметке 45 грн, однако закрепиться на этом уровне ему не дали. Как только котировки дошли до 45 грн за доллар, рынок быстро откатился ниже.
Осенью посылки до €150 обязательно обложат НДС — Гетманцев
Верховная Рада уже осенью должна отменить льготу на НДС для международных посылок стоимостью до 150 евро — обязательство перед ЕС и МВФ, которое откладывать дальше невозможно. Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.
Зеленский подписал закон о рекордном оборонном бюджете
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет, которые предполагают повышение военных зарплат.
Новые нормы площади жилья: правительство меняет программу
Ветераны и семьи павших героев смогут получить льготную ипотеку есть обитель под 3%. Государство будет компенсировать им процентную ставку до 3% в первые 10 лет, до 6% — с 11 года. Перемены начнут действовать через месяц.
Цены на землю резко выросли: сколько теперь стоит гектар
Стоимость сельскохозяйственной земли в Украине продолжает расти. За месяц средняя цена гектара прибавила почти 5 тысяч гривен, хотя количество проданных участков сократилось
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