Главное за понедельник: посылки обложат НДС, зарплаты военным повысят, доллар удержат

Доллар остановили около 45 грн: станет ли евро инструментом балансировки

В понедельник на валютном рынке доллар на межбанке после обеда приблизился к психологической отметке 45 грн, однако закрепиться на этом уровне ему не дали. Как только котировки дошли до 45 грн за доллар, рынок быстро откатился ниже.