Главное за четверг: учетная ставка 15%, украинцы массово берут кредиты и снимают наличные деньги

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%

Правление Национального банка приняло решение о сохранении учетной ставки на уровне 15% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 18 июня апреля.

Украинцы массово берут кредиты: майский прирост стал вторым самым большим в истории

В мае 2026 года объем банковских гривневых кредитов, выданных населению, вырос на 12,27 млрд. грн. Это второй по размеру месячный прирост за всю историю наблюдений. Больший показатель фиксировали только в марте 2026 года. В то же время кредитование населения в валюте фактически остается остановленным, поэтому основная нагрузка приходится именно на гривневые ссуды.

Украинцы массово забирают валюту из банков: что показала статистика за май