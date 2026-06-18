Главное за четверг 18 июня.
Главное за четверг: учетная ставка 15%, украинцы массово берут кредиты и снимают наличные деньги
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%
Правление Национального банка приняло решение о сохранении учетной ставки на уровне 15% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 18 июня апреля.
Украинцы массово берут кредиты: майский прирост стал вторым самым большим в истории
В мае 2026 года объем банковских гривневых кредитов, выданных населению, вырос на 12,27 млрд. грн. Это второй по размеру месячный прирост за всю историю наблюдений. Больший показатель фиксировали только в марте 2026 года. В то же время кредитование населения в валюте фактически остается остановленным, поэтому основная нагрузка приходится именно на гривневые ссуды.
Украинцы массово забирают валюту из банков: что показала статистика за май
Средства населения на счетах и депозитах в банках выросли до очередного исторического максимума — 1,479 трлн грн. В то же время, темпы прироста заметно замедлились: в мае объем средств увеличился лишь на 0,1%, а годовые темпы роста снизились до 16,9%.
В Украине могут изменить принцип начисления пенсий: детали реформы
В Украине планируется ввести гарантированную базовую пенсию, которую будет частично финансировать государство. При этом вторая часть выплаты будет зависеть от трудового стажа человека и суммы взносов, уплачиваемых в течение своей трудовой деятельности.
Германия, Швеция и Нидерланды выделят более $1 млрд на закупку оружия для Украины
Ряд европейских стран объявил о новых финансовых взносах в специальный фонд НАТО для закупки военной техники и вооружения для Украины. Речь идет о программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), позволяющей союзникам покупать американское вооружение для нужд ВСУ.
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