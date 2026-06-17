Главное за среду, 17 июня.
Главное за среду: прогноз курса доллара, налог на аренду жилья и кто из должностных лиц имеет больше крипты
Доллар уже выше 45 грн: аналитики дали новый прогноз курса
Гривна в июне продолжает постепенную девальвацию как на официальном, так и на наличном рынке. Доллар уже закрепляется выше психологической отметки 45 грн на наличном рынке, в то время как евро укрепляется под влиянием внешних факторов. В ближайшие месяцы валютный рынок будет оставаться зависимым от интервенций НБУ, спроса импортеров, поведения экспортеров и ситуации на международных рынках.
Украинцы массово скупают валюту: какие области накопили больше долларов
По итогам первых пяти месяцев 2026 года наибольшая часть накопления наличной валюты традиционно пришлась на Киев. На столицу приходится 20,4% от общего объема чистой покупки валюты населением, или $597,8 млн. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Депутат задекларировал биткоинов на 278,8 млн грн: кто из чиновников имеет больше крипты
2861 декларация с криптовалютой была подана в прошлом году по данным Единого государственного реестра деклараций. Это на 16% больше, чем в 2024 году. Больше таких деклараций подали работники Национальной полиции, прокуратуры и военные ВСУ. 278,8 млн грн только в биткоинах задекларировал депутат-рекордсмен. Об этом говорится в данных Опендатабота.
Новый налог на аренду жилья: что изменится для владельцев квартир и арендаторов
В Украине меняется налог на аренду жилья. Как уже писал Минфин, недавно парламент принял закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы (так называемый налог на OLX).
Банк Тигипко повысил ставки по всем срочным депозитам в гривне
На депозитном рынке установилось летнее затишье. За последние 2 недели только одно финучреждение с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн пересмотрело свои предложения для частных клиентов. Сколько сейчас можно заработать на вкладе в крупном банке, читайте в обзоре «Минфина».
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