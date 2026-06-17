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17 июня 2026, 20:02 Читати українською

Главное за среду: прогноз курса доллара, налог на аренду жилья и кто из должностных лиц имеет больше крипты

Главное за среду, 17 июня.

Главное за среду, 17 июня.

Доллар уже выше 45 грн: аналитики дали новый прогноз курса

Гривна в июне продолжает постепенную девальвацию как на официальном, так и на наличном рынке. Доллар уже закрепляется выше психологической отметки 45 грн на наличном рынке, в то время как евро укрепляется под влиянием внешних факторов. В ближайшие месяцы валютный рынок будет оставаться зависимым от интервенций НБУ, спроса импортеров, поведения экспортеров и ситуации на международных рынках.

Украинцы массово скупают валюту: какие области накопили больше долларов

По итогам первых пяти месяцев 2026 года наибольшая часть накопления наличной валюты традиционно пришлась на Киев. На столицу приходится 20,4% от общего объема чистой покупки валюты населением, или $597,8 млн. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Депутат задекларировал биткоинов на 278,8 млн грн: кто из чиновников имеет больше крипты

2861 декларация с криптовалютой была подана в прошлом году по данным Единого государственного реестра деклараций. Это на 16% больше, чем в 2024 году. Больше таких деклараций подали работники Национальной полиции, прокуратуры и военные ВСУ. 278,8 млн грн только в биткоинах задекларировал депутат-рекордсмен. Об этом говорится в данных Опендатабота.

Новый налог на аренду жилья: что изменится для владельцев квартир и арендаторов

В Украине меняется налог на аренду жилья. Как уже писал Минфин, недавно парламент принял закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы (так называемый налог на OLX).

Банк Тигипко повысил ставки по всем срочным депозитам в гривне

На депозитном рынке установилось летнее затишье. За последние 2 недели только одно финучреждение с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн пересмотрело свои предложения для частных клиентов. Сколько сейчас можно заработать на вкладе в крупном банке, читайте в обзоре «Минфина».

Источник: Минфин
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