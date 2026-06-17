Рынок ожидает первого заседания нового главы ФРС: нефть падает, SpaceX растет

Главная интрига 17 июня — заседание ФРС, которое возглавит сменивший Джерома Пауэлла новый глава Кевин Уорш. Все ждут от него сигналов о предстоящем курсе. Параллельно нефть бьет минимумы с начала иранской войны, SpaceX четвертый день уходит вверх, а полупроводники восстанавливаются после резкого падения. Разбираем поочередно.

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ФРС: ставку оставят, но «точечный график» скажет больше

Рынок с вероятностью 99,6% закладывает неизменность ставки на уровне 3,5−3,75% — она не изменялась с декабря 2025 года. Но это заседание особенное: впервые за долгое время регуляторы обновят «точечный график» — проекции каждого члена комитета по предстоящему курсу ставок.

Инфляция в мае ускорилась до 4,2%, что является трехлетним максимумом.

Bank of America, предусматривающий «пузырь ИИ», ожидает «ястребного» сдвига. Поэтому, по меньшей мере, трое членов комитета могут заложить повышение ставки уже в этом году. Фьючерсный рынок оценивает возможность повышения к концу 2026 года приблизительно в 60%.

Дополнительный оптимизм ФРС не добавил и данные по розничным продажам за май: рост на 0,9% при прогнозе 0,5% — сигнал крепкого потребителя, но и аргумент против смягчения.

Нефть: рынок уже закладывает нормализацию

Brent упал ниже $79 — самый низкий уровень с начала марта и приближается к психологической отметке $78. От пиковых значений в ходе активной фазы войны с Ираном нефть упала почти на 40%. Меморандум США и Ирана рынок расценил как сигнал к быстрому возобновлению поставок: более 100 танкеров с нефтью, заблокированных в Персидском заливе, готовятся к выходу через пролив.

JPMorgan считает, что производители имеют стимулы продавать нефть немедленно, пока цены еще держатся. МЭА прогнозирует спрос на уровне 102,6 млн баррелей в сутки в третьем квартале против 95,6 млн во втором — и рынок это уже учитывает.

Трамп, впрочем, напомнил, что удары могут возобновиться, если Иран будет «плохо вести себя».

SpaceX: четвертый день триумфа

SPCX торгуется на уровне $197,7 — падение на 4% в сутки, что на 45% выше цены IPO в $135. Деньги идут во вновь ETF: несколько плечевых фондов на SPCX привлекли более $1 млрд в первый день торгов.

Параллельно SpaceX объявила о приобретении Anysphere (Cursor AI) за $60 млрд, сделал ставку на рынок ШИ-кодинга.

Полупроводники восстанавливаются

После второго худшего дня года для индекса PHLX сектор играет позиции. Intel, Marvell, Lam Research и Micron прибавляют около 3% в предторгах. Катализатор — технический отскок и положительные прогнозы аналитиков по поводу спроса на память со стороны ИИ-ускорителей. Tesla без изменений.

S&P 500 прибавили более чем 6%, Nasdaq 100+0,6%. Технологический сектор держится лучше всех, и это логично, когда SpaceX и полупроводники задают тон.