Главное за вторник: Бюджетная декларация на 2027-2029 годы, выплата 10 пенсий и падение гривны

Курс доллара свыше 51 грн и рост «минималки: что предусматривает Бюджетная декларация на 2027−2029 годы

Камбин представил Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы, в которой заложены два сценария развития событий — в зависимости от хода войны. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк в телеграмм-канале.

НБУ запускает банки финансовой инклюзии: что это значит для граждан

Нацбанк принял изменения в ряд нормативно-правовых актов по ключевым вопросам регулирования и надзора за деятельностью финансового учреждения нового типа — банка финансовой инклюзии (БФИ). Об этом говорится в сообщении регулятора.

В Украине запустили налог на OLX: кто и сколько будет платить и как его будут обходить

Уже в следующем году начнут взимать налог на доходы, полученные гражданами от торговли на цифровых платформах. Речь идет о так называемом «налоге на OLX», о котором «Минфин» уже подробно писал. Соответствующий законопроект уже направлен на подпись президенту.

НБУ допустил резкое падение гривны: аналитики ICU объяснили, что произошло

НБУ резко ослабил гривну, несмотря на наши ожидания медленной и постепенной девальвации. Об этом говорится в еженедельном отчете ICU.

Государство выплатит пенсионерам сразу 10 пенсий: кто имеет право на такую выплату

Украинцы после ухода на пенсию могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на значительную единовременную помощь. Ее размер составляет десять месячных пенсий, но получить деньги смогут не все. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киевской области.