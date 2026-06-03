Главное за среду: прогноз роста ВВП Украины, новый закон для водителей и инвестиции в монеты

ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел в сторону снижения прогноза роста реального ВВП Украины на 2026 год до 2,2% из-за длительной войны. В то же время, в банке отмечают, что макроэкономическая стабильность в стране сохраняется благодаря значительной внешней финансовой поддержке. Об этом говорится в отчете «Региональные экономические перспективы» (REP) от 3 июня.

Штраф и эвакуация авто: что изменит новый закон для водителей с 1 июня 2026 года

С 1 июня 2026 года в Украине вступают в силу изменения, касающиеся контроля за эксплуатацией автомобилей и соблюдения правил дорожного движения. Среди основных нововведений — усиленные проверки тонирования стекла, обязательный технический осмотр отдельных категорий транспорта и расширение сети камер автоматической фиксации нарушений.

Памятные монеты Украины: 5 бесспорных хитов инвестиций весны-лета 2026 года

По просьбе читателей «Минфина» продолжаю разговор об инвестициях в украинскую нумизматику. Весна и начало лета 2026 года принесли новые тенденции на нумизматическом рынке Украины, которые позволяют хорошо заработать тем, кто разбирается в этой теме. Конечно, в некоторых случаях речь идет об очень значительных расходах, но нередко такие инвестиции не потребуют безумных денег.

Обвал биткоина спровоцировал панику: суточный объем ликвидаций достиг $1,8 млрд

В среду, 3 июня, цена первой криптовалюты упала до уровня ниже $67 000. Об этом свидетельствуют данные торгов. За последние сутки актив снизился на 4,08%. При этом за неделю падение составляет 11,51%, за месяц — 16,67%. Другие криптовалюты также оказались в «красной» зоне.

Максимальная доходность депозита в гривне — 17,5% годовых: можно ли заработать больше в июне

В конце мая на депозитном рынке царило оживление: крупные банки активно пересматривали ставки по вкладам — как в гривне, так и в СКВ. Но тенденции были разнонаправленными: финансисты корректировали доходность депозитов в зависимости от своих текущих задач. Каких депозитных предложений ожидать владельцам гривны в июне, «Минфин» расскажет в свежем обзоре.