Главное за среду: миссия МВФ в Киеве, блокирование карт и новый рекорд доллара

Гетманцев объяснил, почему украинцам блокируют карты после ложных начислений госпомощи 1500 грн

Из-за технического сбоя часть украинцев повторно получила государственную помощь в размере 1500 грн. Пенсионный фонд без предупреждения начал списывать эти средства и блокировать банковские карты тем, кто их уже потратил. Об этом сообщил председатель Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев 26 мая.

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить с правительством

27 мая начинает свою работу в Киеве миссия МВФ. Она будет где-то к середине следующей недели, то есть до 2−3 июня. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Трудовые мигранты вместо украинцев? Как это может повлиять на зарплату в Украине

Результаты опроса «Минфина» на тему привлечения трудовых мигрантов оказались достаточно неожиданными: 43% опрошенных заявили, что работодатели уже заменяют украинцев более дешевыми сотрудниками из других стран. И только 18% уверены, что «их точно не заменит индус». Как видим, большинство опрошенных уверены, что процесс замещения украинских специалистов мигрантами уже продолжается. Пока за кадром остается другой вопрос: если откроется массовый приток дешевых трудовых мигрантов в нашу страну, как это может повлиять на общий уровень зарплат в Украине?

НБУ установил курс валют на четверг: доллар продолжает достигать новых рекордов

Национальный банк Украины установил на 28 мая официальный курс гривны на уровне 44,2996 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс доллара на 2 копейки. Это тоже новый исторический максимум.

Меньше 1% самых богатых вкладчиков продолжают богатеть: сколько они собрали на депозитах за 6 мес.

Только за апрель сумма на счетах украинцев выросла на 40,1 млрд грн — такие данные приводит в свежем отчете Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Несмотря на то, что банкиры приостановили пересмотр доходности вкладов, они остаются одним из самых популярных инструментов защиты накоплений от инфляции. Вопрос в том, кто владеет миллиардами на банковских счетах?