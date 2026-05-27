BTC Prague 2026: Ведущая биткоин-конференция Европы расширяет своё культурное влияние

На четвёртом выпуске BTC Prague ожидается более 8 500 участников и 250+ спикеров. С 11 по 13 июня 2026 года конференция обещает очередной непревзойдённый формат: доклады исключительно о биткоине, нетворкинг, инновации — и кое-что новое.

Прага, Чехия — 18 мая 2026 года — BTC Prague, ведущая биткоин-конференция Европы, возвращается в PVA Expo Prague с 11 по 13 июня 2026 года. На четвёртом выпуске конференции BTC Prague принимает 8 500 участников, объединяя предпринимателей, разработчиков, инвесторов, педагогов и новичков в отрасли. В этом году BTC Prague представляет новый трек — Bitcoin Living Masterclass: отдельная сцена с докладами о здоровье, биохакинге, финансовом суверенитете, искусственном интеллекте, воспитании детей и многом другом — от признанных экспертов в своих областях, в дополнение к лучшей биткоин-программе.

Не отказываясь от философии «только биткоин», BTC Prague теперь расширяет охват, включая более широкий круг тем, актуальных для биткоин-сообщества. В результате — трёхдневная программа из keynote-выступлений, панелей, дискуссий и нетворкинга на четырёх разных сценах, окружённых крупнейшей биткоин-выставкой в Европе.

Строим биткоин-мосты: из Европы в остальной мир

BTC Prague — это точка встречи для тех, кто строит будущее биткоина. Это не просто конференция — это фестиваль для всех. От любопытных новичков до убеждённых сторонников: формат мероприятия призван объединить самые разные идеологические, технические и деловые сообщества внутри биткоин-пространства. Билет на BTC Prague даёт доступ к опыту и контенту, созданному для биткоин-сообщества и самим сообществом.

Главная сцена: доклады о глубинных социальных последствиях принятия биткоина

Сцена GART (выставка): всё необходимое для изучения основ биткоина

Сцена Anycoin (только чешский язык): программа на чешском языке для местной аудитории

VIP-сцена: сессии с ограниченным доступом для VIP-держателей билетов

В составе 250+ спикеров — ключевые имена отрасли и не только:

Michael Saylor, исполнительный председатель, Strategy

Jack Mallers, основатель и CEO, Strike & Twenty One

Natalie Brunell, автор книги Bitcoin is for Everyone

Peter McCormack, подкастер, кинорежиссёр и председатель футбольного клуба

Dr. Adam Back, CEO и сооснователь, Blockstream

Roman Reher, основатель и CEO, Blocktrainer

BTC Sessions, YouTube-педагог

Jeff Booth, партнёр-основатель, Ego Death Capital | автор, The Price of Tomorrow

Marc Friedrich, Friedrich Vermögenssicherung GmbH и автор бестселлеров

Dr. Jack Kruse, нейрохирург в Kruse Longevity Center

Julian Liniger, сооснователь и CEO, Relai

Efrat Fenigson, журналист и ведущая подкаста «You're The Voice»

И многие другие ведущие эксперты, разработчики, инвесторы и предприниматели

Целая неделя, посвящённая биткоину

Помимо основной 3-дневной конференции, дух BTC Prague 2026 распространяется далеко за её рамки — в виде отдельных встреч, мероприятий и вечеринок, которые проходят в Праге на той же неделе.

Freedom Tech Summit — 10 июня 2026

Следующий этап dev/hack/day от BTC Prague. Однодневное глубокое погружение для разработчиков, строителей, хакеров, а также энтузиастов свободы и конфиденциальности. Freedom Tech Summit — место, где передовые разработчики open source встречаются для инновационных воркшопов, dev-сессий и докладов.

Bitcoin Corporate Day — 10 июня 2026

Закрытое мероприятие по приглашениям для инвесторов, предпринимателей, банкиров и руководителей высшего звена. Bitcoin Corporate Day объединяет топ-менеджеров, институциональных лидеров и биткоин-экспертов, прокладывающих новые пути для институционального принятия биткоина, рынков капитала, корпоративных финансов и многого другого. Это эксклюзивное мероприятие проводится во дворце Лобковиц.

Биткоин-выставка

В этом году на выставке BTC Prague представлено более 100 компаний с обновлённой планировкой зала, подходящей для крупнейшей биткоин-экспозиции в Европе. Посетители любого уровня подготовки могут посмотреть, попробовать или приобрести продукты, связанные с биткоином — от кошельков до майнингового оборудования, инструментов безопасности, финансовых услуг, образовательных платформ, игр и многого другого — всего за €75.

Не пропустите сайд-ивенты BTC Prague

BTC Prague посвящён прославлению биткоин-сообщества и культуры. Ожидается множество самостоятельных мероприятий, полностью поддерживаемых сообществом: встречи, вечеринки, воркшопы, хакатоны и даже спортивные активности с использованием уникальной идентичности Праги. Каждый биткоинер может организовать собственные торжества.

Нетворкинг для всех

BTC Prague 2026 ставит во главу угла доступность и незабываемый опыт для каждого. В этом году возвращаются все функции, любимые прошлыми участниками:

Специальное приложение для нетворкинга, планирования и настройки программы

Варианты билетов для любого бюджета — от €75, с пакетами для новичков, энтузиастов, профессионалов и VIP

Зоны отдыха, фудтраки и ежегодная afterparty позволяют участникам передохнуть и насладиться неформальной атмосферой построения сообщества

VIP-участники получают «ultimate Bitcoin experience»: доступ в лаунж с консьержем, места в первом ряду, ужины и напитки уровня Michelin. VIP-пропуск открывает максимальный комфорт и доступ на протяжении всего мероприятия.

Прага: по-прежнему биткоин-столица мира

Расположенная в городе, который ассоциируется со свободой, Прага также отражает глубокие связи чешской столицы с историей биткоина — от пионерских майнинг-операций и программного обеспечения до инноваций в аппаратных кошельках и финансах. Находясь в центре Европы, Прага обладает отличной инфраструктурой, доступностью цен и процветающей местной биткоин-сценой, что делает её идеальным местом для мероприятия подобного масштаба и амбиций.

Ключевые детали мероприятия

Даты: 11−13 июня 2026 года

Место: PVA Expo Centre, Beranových 667, 199 00, Прага, Чехия

Билеты: Четыре уровня: только Bitcoin Expo; 2-дневный полный доступ; 3-дневный полный доступ (включает Bitcoin Living Masterclass); VIP (доступ ко всему + привилегии гостеприимства)

Партнёры

Генеральный: Relai

Золотые: Bitmain, DASE, Firefish, Fulgur Ventures, GART, The Bitcoin Way, Trezor

Серебряные: AmityAge, Anycoin, AsicExchange, BitBox, Bitwise, Braiins, Brainmarket, BullBitcoin, Cake Wallet, Citadel Garden, Coinsnap, EMCD, FractalEncrypt, Frostsnap, Glimpse, Invity, Mitochondriak, OCEAN, Próspera, Rewallet, Rootstock, Silent.Link, Strive, Tangem, Terahash, The Block Live Studio, Travala, Vexl

Бронзовые: 21energy, 2fiat.com, ArchLending, Bespoke, Bitchair, Bitcoin Beach, BitcoinMat, Bitcredit, Bitronics, Bitsurance, BTC Map, BTCPay Server, Capital B, Citadel Vault, CKMA, Coconut, Foundation, KeychainX, KvaPay, Liberation Travel, MIM, Minotaur, Nomium, OBM Foreman, One Miners, Portu, Satoshi Silver, Seedor, Stamp Seed, Strike, Sygnum, ThorSwap, Tropic Square, Uminers, Vnish, Volcminer, Xapo Bank, XCE

Медные партнёры: AnchorVerse, Bitcare, Crypto Goodies, Electrum, Ledn, LifPay, Saturday Block

Продуктовые партнёры: Beer of Satoshi, BitKit, CzechCrunch, Jednadvacet, Mattoni, Mercedes Hoffmann & Žižák, Opago, Pilsner Urquell, Prima & La Panna, Red Bull, Refyzio, Yubico

О BTC Prague

Основанная в 2023 году, BTC Prague сегодня является крупнейшей и наиболее значимой конференцией исключительно о биткоине в Европе. Она была создана командой европейских биткоинеров для развития обучения, инноваций и реальных связей в глобальной экосистеме биткоина. Мероприятие полностью независимо и сосредоточено исключительно на протоколе Bitcoin, его принятии, культуре и будущем.

По вопросам билетов, информации о спикерах и другим вопросам посетите www.btcprague.com.

Контакты для прессы:

Пресс-служба: media@btcprague.com

Спонсорство и участие в выставке

BTC Prague предлагает уникальные возможности для любого биткоин-бренда получить прямой доступ к тысячам участников, спикерам высшего уровня и онлайн-аудитории через индивидуальное спонсорство, участие в выставке или маркетинговые возможности. Для получения дополнительной информации и подачи заявки обращайтесь: martin@btcprague.com