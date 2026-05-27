Кабмин выделил 3 миллиарда гривен на закупку модульных котельных

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда государственного бюджета 3 млрд. грн. на экстренное обустройство дополнительных источников тепла. За эти средства планируется приобрести и установить 216 блочно-модульных котельных, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение в домах и квартирах в условиях российского энергетического террора. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как распределят финансирование

Из этой суммы 966 млн. грн. будет направлено Агентству восстановления для реализации проектов в Киеве. Еще более 2 млрд грн получат регионы в рамках реализации планов устойчивости.

Дедлайны для ОВА и общин

Отмечается, что ключевая задача, стоящая перед всеми областными военными администрациями (ОВА) и руководителями общин — оперативно провести закупки, смонтировать блоки и запустить генерацию тепла до старта отопительного сезона.

Согласно распоряжению правительства, все новое блочно-модульное оборудование должно быть полностью введено в эксплуатацию не позднее 1 октября.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что блочно-модульные котельные — это возможность быстро обеспечить тепло для больниц, школ, жилых домов в кризисных сценариях.