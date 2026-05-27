27 мая 2026, 18:34 Читати українською

Укрпочта запускает выдачу посылок без очередей оператору

Укрпочта внедряет новый формат обслуживания, который позволит клиентам забирать свои отправления без ожидания в общей очереди в окно оператора. Для этого внутри почтовых отделений начинают устанавливать специальные ячейки скорой выдачи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: Укрпочта

Главная цель нововведения — разделить потоки людей и разгрузить отделения. Благодаря этому пришедшие за посылкой клиенты не будут стоять в одной очереди с теми, кто оплачивает коммунальные услуги или оформляет международные переводы.

«Тесты еще продолжаются, но уже сейчас видно: получить посылку в Укрпочте без очереди можно», — прокомментировал запуск генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Как работает новый формат

Механика процесса автоматизирована и напоминает работу привычных почтоматов, но с определенными особенностями.

Часть отправлений Укрпочта автоматически направляется на получение в новом формате. По прибытии посылки клиент получает SMS с кодом доступа, открывает свою секцию и забирает отправку самостоятельно без обращения к оператору.

В отличие от классических почтоматов, эти ячейки работают непосредственно в отделениях и доступны в часы их работы. Привычный формат обслуживания остается доступным.

Где уже работают ячейки

На первом этапе новый формат заработает в 400 отделениях, прежде всего, в городах-миллионниках и областных центрах. В настоящее время пилотный проект уже стартовал в столичном регионе: в Киеве и Киевской области установили первые 120 ячеек скорой выдачи.

В компании отмечают, что этот шаг является логичным продолжением масштабной модернизации Укрпочты.

Напомним

«Минфин» писал, что Укрпочта завершила развертывание инфраструктуры для приема оплаты банковскими карточками во всех 100% населенных пунктах страны — безналичный расчет теперь работает как в стационарных, так и в передвижных отделениях, говорится в сообщении компании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

TAN72
27 мая 2026, 20:45
Ерунда полная
