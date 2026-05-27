В марте банки выдали ипотеки на 1,5 млрд грн: какие регионы в лидерах

В марте 2026 г. банки Украины выдали 808 ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, которое обнародовал Национальный банк .

Первичный рынок лидирует

Спрос на новое жилье существенно опередил покупку недвижимости «с рук»:

Первичный рынок: банки выдали 494 кредита на 932 млн. грн. При этом 240 договоров на 439 млн грн выдано под залог имущественных прав на будущие квартиры. Средневзвешенная эффективная ставка составила 8,37% годовых.

Вторичный рынок: банки выдали 314 кредитов на 573 млн. грн. Средневзвешенная эффективная ставка составила 10,48% годовых.

Регулятор отмечает хорошее качество текущего ипотечного портфеля. Доля неработающих кредитов (NPL) в этом сегменте составляет всего 13%.

География кредитования

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в марте выдано:

в Киевской области (256 договоров на общую сумму 471 млн грн, или 31% от общего объема);

в Киеве (185 договоров на 402 млн грн);

во Львовской области (43 договора на 92 млн грн.);

в Винницкой области (35 договоров на 69 млн грн.);

в Волынской области (32 договора на 57 млн грн).

Опрос

В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 14 банков.

Напомним

«Минфин» писал, что правительство разрабатывает программу, которая позволит обеспечить жильем около 1 млн семей и предусматривает ипотеку сроком до 25 лет под 3−5% годовых с нагрузкой не более 15−20% дохода домохозяйства. Об этом заявил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.