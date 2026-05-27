Банки могут обязать немедленно возвращать денежные средства после мошеннических операций

В Украине могут усилить защиту клиентов банков, ставших жертвами мошеннических списаний средств с карт и счетов. В парламенте зарегистрирован законопроект, который предлагает прямо обязать банки немедленно возвращать деньги в случаях несанкционированных операций, если клиент оперативно сообщил о мошенничестве, пишет «Судебно-юридическая газета».

Что предусматривает документ

Документ также предусматривает, что именно банк должен доказывать вину клиента в утечке платежных данных, а не наоборот. Инициаторы законопроекта объясняют: из-за распространения банковского мошенничества и онлайн-краж средств необходимо четко закрепить права потребителей финансовых услуг на уровне закона.

Проект называется «О внесении изменений в статью 55 Закона Украины „О банках и банковской деятельности“ относительно гарантирования прав клиентов банка, связанных с банковским мошенничеством».

Возврат средств

Законопроектом предлагается дополнить статью 55 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» новыми нормами, которые предусматривают обязанность банка немедленно возмещать клиенту средства в случае несанкционированной или некорректно выполненной платежной операции, если клиент без промедления сообщил об операции, которую он не совершал или которая была проведена неправильно.

Также предлагается установить, что банк должен при необходимости восстановить остаток средств на счете до состояния, в котором он находился до проведения такой операции.

Когда клиент банка не будет нести ответственности за списание средств

Отдельно в законопроекте прописано, что клиент не будет нести ответственности за платежные операции, если платежное средство было использовано без физического предъявления карты пользователем или без электронной идентификации платежного средства и его держателя.

В то же время ответственность клиента может наступать в случае, если будет доказано, что он своими действиями или бездействием способствовал потере или незаконному использованию PIN-кода или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции.

В парламенте ссылаются на судебную практику

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время банковское мошенничество является распространенным явлением, однако права клиентов в отношениях с банками в случаях преступного списания средств остаются недостаточно урегулированными на законодательном уровне.

При этом авторы документа ссылаются на практику Верховного Суда. В частности, в постановлении от 16 августа 2023 года по делу № 176/1445/22 Верховный Суд отметил, что именно банк должен доказывать, что клиент своими действиями или бездействием способствовал незаконному использованию платежной информации. Суд также указал, что сам факт правильного ввода данных для проведения операции не является автоматическим доказательством вины клиента.

Также в законопроекте приведена позиция Верховного Суда, изложенная в постановлении от 2 июля 2025 года по делу № 490/7829/23. Суд пришел к выводу, что клиент банка не несет ответственности за несанкционированные операции с платежной картой, если он оперативно сообщил банку о таких операциях, а финансовое учреждение не доказало причастность клиента к потере или незаконному использованию платежной информации.

В законопроекте упомянули решение ЕСПЧ по делу «Тимошенко против Украины»

Кроме того, в пояснительной записке упомянуто решение Европейского суда по правам человека по делу «Тимошенко против Украины» от 30 апреля 2013 года относительно принципа юридической определенности. Авторы законопроекта указывают, что законодательство должно быть достаточно четким и предсказуемым для граждан.

Когда может вступить в силу

Целью законопроекта определено обеспечение защиты прав клиентов банков от банковского мошенничества и законодательное урегулирование вопросов ответственности в случаях несанкционированных операций с платежными картами.

Реализация законопроекта, как указано в пояснительной записке, не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.

В случае принятия закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.