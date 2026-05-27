Евро на межбанке подешевел на 2 копейки

К закрытию межбанка в среду, 27 мая, курс доллара не изменился в покупке и в продаже, евро подешевел на 2 копейки в покупке и в продаже.
|
Открытие 27 мая
|
Закрытие 27 мая
|
Изменения
|
44,28/44,31
|
44,28/44,31
|
0/0
|
51,56/51,59
|
51,54/51,57
|
2/2
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,05−44,49 грн. Евро покупают за 51,25 грн, а продают за 51,87 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,20−44,20, евро — 51,55−51,74 грн.
Источник: Минфин
