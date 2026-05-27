27 мая 2026, 19:31

Шаг к роботакси: Uklon начал тестирование дистанционного управления авто в аэропорту «Борисполь»

Украинский онлайн-сервис вызова авто Uklon запускает пилотный проект по тестированию технологии дистанционного управления автомобилями (remote driving). Эта инициатива — технологический «мостик» для дальнейшего развертывания полноценных беспилотных авто (Autonomous Vehicles), включая автономные роботакси. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Площадкой для испытаний стал Международный аэропорт Борисполь, на базе которого развернули специальную тестовую платформу.

Как работает разработка?

Первая фаза проекта сосредоточена на испытании дистанционно управляемых авто в реальных условиях. Посредством специального программного обеспечения, датчиков, камер, лидера, сетей мобильной связи, технология дистанционного управления позволяет водителю удаленно управлять авто через специальную станцию в режиме реального времени.

Поставщик технологий для этого проекта — Elmo, эстонская компания, технология которой сертифицирована в Европе.

Новые возможности для ветеранов

Важной социальной составляющей пилота является вовлечение в тестирование водителей-партнеров сервиса с инвалидностью. В частности, в испытаниях принимает участие ветеран войны, который передвигается на колесном кресле.

Поскольку станция удаленного управления оборудована полностью ручным управлением, технология открывает широкие возможности для трудоустройства и профессиональной реализации людей с ампутациями нижних конечностей.

И.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков заявил, что адаптация беспилотных автомобилей является следующим практическим шагом в рамках национальной Стратегии цифрового развития инноваций Украины до 2030 года WINWIN.

Напомним

«Минфин» писал, что в Хорватии стартовал первый в Европе коммерческий сервис роботакси — пользователи уже могут заказывать поездки по цене, значительно ниже обычного такси. Пока что в каждом роботокси Verne присутствует оператор безопасности — это требование местного законодательства. В то же время сам процесс поездки проходит автономно.

Европа пока отстает от США и Китая во внедрении роботокси. К примеру, Waymo, имеющая крупнейшую сеть в США, планирует запуститься в Лондоне уже в этом году.

Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

neverice
27 мая 2026, 20:42
І це радикально краще, безпечніше, дешевше і соціально відповідальніше за роботаксі.
Компаніям також це вигідніше. Один водій-оператор може швидко перемикатись між машинами, мінімізуючи простої. Чесно кажучи — це куди дешевше за розробку і виробництво умовно-автономної машини, за якою все одно комусь треба постійно приглядати. Але не модно.
Ну і розробку системи могли б і у наших інженерів замовити. Досвіду з системами на дистанційному керуванні у нас куди більше, ніж у Естонії.
