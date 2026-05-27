Пока Уолл-стрит в ИИ-лихорадке 78% людей в мире никогда не пользовались искусственным интеллектом

Пока технологические гиганты вкладывают сотни миллиардов долларов в развитие языковых моделей, а Уолл-стрит переживает ИИ-лихорадку, реальная картина выглядит иначе. По состоянию на май 2026 года большинство людей в мире до сих пор не пользовались искусственным интеллектом.

Согласно обнародованному исследованию, охватывающему данные всего населения планеты (примерно 8,29 млрд человек), распределение сил в технологической сфере выглядит довольно показательно. На визуализации каждая точка отвечает примерно 3,3 млн человек.

Мировая ШИ-статистика в цифрах

78% населения (около 6,47 млрд человек) никогда не пользовались ИИ.

21,1% населения (1,75 млрд. человек) используют бесплатные версии.

0,72% (60 млн человек) платят $20 в месяц за премиум-ИИ. Менее одного процента от всего человечества готов отдавать деньги за расширенные версии типа ChatGPT Plus, Claude Pro или Gemini Advanced.

0,12% (10 млн человек) используют ИИ для написания кода.

Методология исследования

В статистике учитывалось прямое и осознанное взаимодействие человека с ИИ. Любое пассивное или скрытое использование технологий, например алгоритмы обработки фотографий, встроенные в камеры современных смартфонов или рекомендательные ленты соцсетей, в эти расчеты не включались.

Напомним

«Минфин» писал, что крупные технологические компании начинают сталкиваться с неожиданной проблемой бума ИИ-инструментов для программирования — затраты на токены и вычисления растут настолько быстро, что даже гиганты просматривают свою стратегию использования ИИ.