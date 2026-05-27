Чехия готовит обновление правил для автомобилей с иностранной регистрацией

Чехия готовит обновление правил автомобилей с иностранной регистрацией. Предполагается, что с 2028 г. эксплуатация транспортных средств без чешских номеров может быть существенно ограничена или запрещена. Об этом пишет «Укравтопром».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что обновят?

Владельцам авто с иностранной регистрацией, в частности находящимся под временной защитой украинцам, придется пройти процедуру перерегистрации авто в чешской системе учета.

Также предполагается, что все автомобили независимо от страны регистрации должны проходить обязательный технический контроль за едиными чешскими стандартами.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украинцам упростили получение водительских прав в Польше: что изменили

Переходный период планируется запустить уже в ближайшее время.

Напомним

Как писал «Минфин», правительство Чехии одобрило новеллу закона об украинских беженцах. Она ужесточает часть правил для людей с временной защитой. Если документ пройдет парламент и подпишет его президент, основные изменения должны заработать с 1 января 2027 года.