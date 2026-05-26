Главное за вторник: рост пенсий и зарплат, поддержка ОПК и новый максимум доллара

Пенсии, зарплаты и прожиточный минимум могут возрасти: каких изменений ожидать в июле

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15224−5, которым предлагают существенно пересмотреть прожиточный минимум, минимальную зарплату и пенсии в 2026 году. Если документ поддержат, первый этап возможен уже с 1 июля.

НБУ установил курс валют на среду: доллар обновил исторический максимум

Национальный банк Украины установил на 27 мая официальный курс гривны на уровне 44,2767 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 3 копейки. Кроме того, это новый исторический максимум доллара.

Крупнейшие банки заключили Меморандум о поддержке ОПК: как будут финансировать предприятия

По инициативе Нацбанка крупнейшие банки заключили Меморандум о содействии расширению доступа к финансированию для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Документ во время встречи в НБУ подписали 23 банка разных форм собственности с долей более 75% чистых активов банковской системы, говорится в сообщении регулятора.

Рада провалила голосование о налогообложении посылок

26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, предусматривавшие введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.

Что делать, если банкомат «украл» деньги и почему переводы P2P зависают «в серой зоне»

За апрель 2026 года в разделе «Отзывы» наши читатели оставили 223 собственных истории о своем опыте использования банковских услуг. Из них зачислены и направлены на рассмотрение финучреждениям 65. Банки смогли уладить конфликт только в 32 случаях. О самых резонансных кейсах рассказываем в свежем обзоре Народного рейтинга банков.

Менее 1% украинцев контролируют более половины банковских вкладов — эксперт

Банковские депозиты украинцев демонстрируют значительное неравенство в распределении средств. Более половины всех денег в банковской системе сосредоточено в руках менее 1% вкладчиков, тогда как большинство граждан имеют относительно небольшие сбережения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.