26 мая 2026, 18:41 Читати українською

Акции Ferrari обрушились после презентации первого электромобиля Luce

Акции итальянского производителя суперкаров Ferrari резко свалились во вторник, 26 мая, сразу после дебюта первого электрического автомобиля компании. Новинка получила название Luce, что в переводе с итальянского означает «Свет», но реакция рынка затмила презентацию. Об этом сообщает CNBC.

На торгах в Италии ценные бумаги компании упали на 7,10%, а перечисленные в США акции потеряли около 3% на премаркете. В общей сложности за последние 12 месяцев рыночная стоимость Ferrari упала уже более чем на 31%.

Причины падения

Аналитики и рыночные стратеги выделяют несколько ключевых факторов столь негативной динамики.

Хейт за дизайн и уход от традиций. Представленная модель Luce существенно отличается от классической эстетики Ferrari. Фанаты бренда разочарованы интеграцией электромобильной концепции, поскольку считают, что отсутствие фирменного рева бензинового двигателя внутреннего сгорания разрушает ДНК бренда. Эксперты называют это «острейшей негативной реакцией рынка на дизайн автомобиля, которую когда-либо приходилось видеть».

денежные опасности. Инвесторы опасаются колоссальных затрат на исследование и разработку электрокара. Есть высокий риск, что компании не удастся окупить эти вложения, что сильно ударит по общей прибыльности бизнеса.

Слабый глобальный тренд. Ferrari выходит на рынок электромобилей в момент, когда другие люксовые гиганты, в частности Porsche и Lamborghini, наоборот, сворачивают свои электромобильные планы из-за низкого мирового спроса.

Кроме того, сработал известный принцип «покупай на слухах, продавай на фактах». Акции компании заметно росли в ожидании релиза.

Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья, несмотря на скепсис инвесторов, назвал этот день «открытием нового раздела» в истории компании. Он подчеркнул, что новый дизайн отражает «уважение новых технологий», а сама модель Luce подарит водителям те же фирменные эмоции, хотя и будет иметь свой уникальный электрический звук.

«Минфин» писал, что итальянский автопроизводитель Ferrari представил свой первый серийный электромобиль Luce. Пятиместная модель, созданная в сотрудничестве с бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом. Цена Ferrari Luce стартует от 550 000 евро.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
