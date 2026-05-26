26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, которые предусматривали введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.
Рада провалила голосование о налогообложении посылок
Речь идет об инициативе, которая должна изменить действующие правила беспошлинного и безналогового ввоза: предлагалось отменить льготу для посылок до €150 и оставить ее только для отправок стоимостью до €45.
Сам законопроект касался оценки эффективности и результативности работы таможенных органов, однако из-за провала голосования его дальнейшее рассмотрение фактически остановлено.
Роль законопроекта № 12360
По решению Комитета этот законопроект был дополнен необходимым таможенным инструментарием: порядком учета маркетплейсов, условиями предоставления финансовых гарантий (эквивалент 100 000 евро) и правилами декларирования. Также предусмотрен переходный период: в течение первого года действия системы за непреднамеренные ошибки по уплате НДС административная ответственность не будет применяться.
Законопроект обеспечит техническую реализацию новой модели, в частности:
- внедряет современные механизмы декларирования международных отправлений;
- предусматривает обмен данными между маркетплейсами, перевозчиками и таможней;
- адаптирует таможенные процедуры к новым правилам налогообложения.
Контекст и термины
Принятие этих законопроектов является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.
Якщо дуже хочеться отримати більше податків та/або менше посилок — просто знизити поріг вдвічі з 150 до 75 євро. І вуаля. Абсолютну більшість людей це не зачепить, всі офіційні завдання закону виконуються, міняється одна цифра в законі. Але ж ні, прості шляхи то не для нас.