Рада провалила голосование о налогообложении посылок

26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, которые предусматривали введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро . Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Речь идет об инициативе, которая должна изменить действующие правила беспошлинного и безналогового ввоза: предлагалось отменить льготу для посылок до €150 и оставить ее только для отправок стоимостью до €45.

Сам законопроект касался оценки эффективности и результативности работы таможенных органов, однако из-за провала голосования его дальнейшее рассмотрение фактически остановлено.

Роль законопроекта № 12360

По решению Комитета этот законопроект был дополнен необходимым таможенным инструментарием: порядком учета маркетплейсов, условиями предоставления финансовых гарантий (эквивалент 100 000 евро) и правилами декларирования. Также предусмотрен переходный период: в течение первого года действия системы за непреднамеренные ошибки по уплате НДС административная ответственность не будет применяться.

Читайте также: Temu и AliExpress могут начать автоматически брать 20% налога при заказе из Украины

Законопроект обеспечит техническую реализацию новой модели, в частности:

внедряет современные механизмы декларирования международных отправлений;

предусматривает обмен данными между маркетплейсами, перевозчиками и таможней;

адаптирует таможенные процедуры к новым правилам налогообложения.

Читайте: МВФ отложил требования по НДС для ФЛП, пошлин на посылки и налога на ОЛХ до весны

Контекст и термины

Принятие этих законопроектов является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.