26 мая 2026, 16:54 Читати українською

Рада провалила голосование о налогообложении посылок

26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, которые предусматривали введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.

26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, которые предусматривали введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро.

Речь идет об инициативе, которая должна изменить действующие правила беспошлинного и безналогового ввоза: предлагалось отменить льготу для посылок до €150 и оставить ее только для отправок стоимостью до €45.

Сам законопроект касался оценки эффективности и результативности работы таможенных органов, однако из-за провала голосования его дальнейшее рассмотрение фактически остановлено.

Роль законопроекта № 12360

По решению Комитета этот законопроект был дополнен необходимым таможенным инструментарием: порядком учета маркетплейсов, условиями предоставления финансовых гарантий (эквивалент 100 000 евро) и правилами декларирования. Также предусмотрен переходный период: в течение первого года действия системы за непреднамеренные ошибки по уплате НДС административная ответственность не будет применяться.

Читайте также: Temu и AliExpress могут начать автоматически брать 20% налога при заказе из Украины

Законопроект обеспечит техническую реализацию новой модели, в частности:

  • внедряет современные механизмы декларирования международных отправлений;
  • предусматривает обмен данными между маркетплейсами, перевозчиками и таможней;
  • адаптирует таможенные процедуры к новым правилам налогообложения.

Читайте: МВФ отложил требования по НДС для ФЛП, пошлин на посылки и налога на ОЛХ до весны

Контекст и термины

Принятие этих законопроектов является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 4

Унилий Бетменцев
26 мая 2026, 17:05
Файно, хоч місяць-два буде тихо, а далі новий законопроект і так по колу.
stariy07
26 мая 2026, 18:20
Ага, встигнеш закупитися поношеними трусами та носками на ОЛХ!)))
Унилий Бетменцев
26 мая 2026, 18:37
А ти встиг?)))
neverice
26 мая 2026, 18:00
І тут раптом виявляється, що за законом про «оподаткування посилок» ховається монстр з реформуванням половини митниці.
Якщо дуже хочеться отримати більше податків та/або менше посилок — просто знизити поріг вдвічі з 150 до 75 євро. І вуаля. Абсолютну більшість людей це не зачепить, всі офіційні завдання закону виконуються, міняється одна цифра в законі. Але ж ні, прості шляхи то не для нас.
