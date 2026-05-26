Польский маркетплейс Allegro выходит на рынок Украины

Самый большой польский маркетплейс Allegro готовится к выходу на украинский рынок. Уже в июне украинские покупатели получат возможность заказать товары от польских продавцов Allegro с доставкой в Украину. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci Handlowe со ссылкой на собственные источники.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Три этапа

Отмечается, что польский гигант решил действовать осторожно и разделил экспансию на несколько последовательных фаз, чтобы избежать финансовых ошибок, которые компания ранее допустила на рынках Словении и Хорватии.

Первый этап (июнь 2026): Запуск трансграничной модели доставки Allegro International Украина. На этом этапе ограниченный круг нескольких сотен отобранных польских продавцов получит возможность продавать свои товары украинским покупателям. Сейчас технические работы на финишной прямой компания уже проводит закрытые вебинары для бизнеса и запускает внутренний пилотный тест в формате «для друзей и семьи».

Второй этап: открытие экспортных возможностей для более широкого круга польских компаний, желающих выйти на украинский рынок, насчитывающий около 11,5 миллиона активных пользователей e-commerce.

Третий этап (ориентировочно 2027): Полноценный запуск локализованной платформы Allegro.ua. В это время маркетплейс откроет свои двери для регистрации и продаж непосредственно украинским производителям и коммерческим компаниям.

Читайте также: «Дия» станет маркетплейсом, где бизнес сможет запускать собственные сервисы — Федоров

Доставка заказов

Доставкой заказов в Украину будет заниматься Nova Post — международное подразделение Новой почты. Именно через эту компанию польские продавцы смогут посылать товары украинским покупателям.

Польские аналитики отмечают, что новая почта имеет на родном рынке более сильные позиции, чем известный оператор InPost в Польше. Кроме того, компании уже хорошо знакомы, ведь Nova Post в последние годы активно открывает собственные отделения в польских городах.

Однако эксперты предупреждают, что борьба за украинского покупателя будет жестокой. Директор исследовательской фирмы GT Partners Ukraine и основатель All Retail Игорь Гугля в комментарии изданию отметил, что украинский рынок маркетплейсов имеет уникальную специфику — все ключевые игроки, такие как Rozetka, Эпицентр, Алло и Maudau (Fozzy Group), имеют колоссальную и разветвленную сеть физических.

Покупатели привыкли забирать заказы самостоятельно, примерить одежду или тестировать гаджеты на месте. Кроме того, украинские площадки традиционно сильно сфокусированы на дешевом импорте из Китая. По мнению эксперта, чтобы выиграть эту битву, Allegro придется либо прибегнуть к жесткому ценовому демпингу, либо влить миллионы в маркетинг, либо в конце концов просто купить какого-нибудь местного игрока.

Читайте также: В Украине запускают маркетплейс оружия для военных

Комментарий Allegro

В пресс-службе Allegro журналистам подтвердили старт первого этапа в июне.

Мы наблюдаем четкий тренд роста в области трансграничной электронной коммерции и высокий интерес со стороны клиентов из Украины. Мы вводим метод доставки Allegro International Украина, чтобы помочь нашим партнерам в региональной экспансии", — отметили в Allegro.

При этом в компании воздержались от комментариев о запуске сайта Allegro.ua в 2027 году.